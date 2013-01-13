Rumlar iş için Arabistan'da

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 1 yılı aşkın süredir işsiz olan Rumlar, Arap ülkelerinin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere Arabistan'a yöneliyor.



Güney Kıbrıs'ta ekonomik kriz yüzünden işlerini kaybeden Rumlar, çalışmak için Arabistan’a gitmeye başladı.

Selim sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, Rum basını, işsizlerin göçünü 1974'teki savaş ortamına benzetti ve "Durum 1974 sonrasını anımsatıyor" ifadesine yer verdi.

İşsiz Rumların Körfez ülkelerine göç etmesi nedeniyle, Yüksek Seçim Kurulu Şubat ayında yapılacak başkanlık seçimleri için Bahreyn, Katar ve Suudi Arabistan’da seçim merkezleri kurma kararı aldı.

Çoğu üniversite mezunu ve 1 yılı aşkın süredir işsiz olan Rumların, Arap ülkelerinde faaliyet gösteren büyük inşaat şirketlerinin projelerinde çalışmak üzere Arabistan'a gittiği belirtiliyor. Arap ülkelerinde faaliyet gösteren Yunan şirketler de Rumlar için yeni iş kapısı oluşturuyor.

850 bin nüfuslu AB üyesi Güney Kıbrıs'ta işsizlik yüzde 26.5'le rekor düzeyde.

Kayıtlı işsiz sayısı 41 bin 625 olarak açıklansa da gerçek rakamın bunun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.