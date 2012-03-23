Rumlar İngiliz üslerini kapatıyor

T24 - Kıbrıs Rum yönetimi Meclisi Genel Kurulu, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin varlığına son verilmesinin istendiği bir kararı oy birliği ile onayladı.

Karar metninde, İngilizlerin Kuruluş Anlaşmaları'ndan kaynaklandığını iddia ettikleri hakların ''sömürge kalıntısı'' olduğu belirtiliyor.

Rum basın haberlerine göre, ''İngiliz yetkililerin ve üs mensuplarının tahrikkar bulunan açıklamaları'' nedeniyle Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Milletvekili Yorgos Perdikis tarafından meclis gündemine getirilen konu, Rum meclisinin dünkü oturumunda tartışıldı. Karar, dün gece oy birliğiyle alındı.

İngiliz Savunma Bakanı'nın Aralık 2011'de İngiliz Avam Kamarası'nda yaptığı ve İngiltere'nin Kıbrıs'taki İngiliz üslerine bağlılığını yinelediği konuşma ve üs komutanının ilgili açıklamaları ışığında kaleme alınan karar metninde; Rum meclisinin daha evvel aldığı ilgili kararlar teyit ediliyor ve İngiltere'nin Kuruluş Anlaşmaları'nı sürekli ihlal ettiği şikayetinde bulunuluyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın, ''üslerin jeopolitik öneme sahip ve Birleşik Krallığın uzun vadeli milli güvenlik çıkarları açısından yüksek öncelikli bir bölgede bulunduğu'' açıklamasına vurgu yapılan kararda, meclisin önceki ilgili kararları ve zaman zaman ortaya çıkan sorunlar da hatırlatılıyor.

''Meclis, 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yeniden, borçlu olduğu meblağı ödemesi için İngiltere hükümeti nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya çağırır'' denilen kararda, şu ifadeler de yer alıyor:

''İngiliz üslerinin işlemesi 'Kıbrıs' vatandaşlarının temel insan haklarının ihlali, 'Kıbrıs' devletinin egemenlik ve toprak bütünlüğünün sakatlanması demek oluyor. Uluslararası hukuka ve BM'nin ilgili kararlarına göre İngilizlerin Kuruluş Anlaşmaları'ndan kaynaklandığını iddia ettikleri hakları sömürge kalıntısıdır ve dolayısıyla 'Kıbrıs' halkının duygularını kışkırtan, bariz bir zaman yanılgısıdır.''

Karar oy birliği ile alınmış olmasına rağmen, komünist AKEL partisi milletvekili Yorgos Lukaidis, partisinin İngiliz üslerinin adadaki varlığına karşı ve Rum tarafının değişmez isteğinin, adanın tamamen askersizleştirilmesi olduğunu belirterek, üslerin varlığının sona ermesini zamana bağladı.