'Rumlar için seçilen metodu tasvip etmiyoruz'

Kıbrıs Rum Kesimi'nin AB ve IMF'yle anlaşmasını yorumlayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, ''Güney Kıbrıs'ta krizin çözümü için seçilen metot, bizim tasvip ettiğimiz bir metot değil" dedi.



Ali Babacan, Güney Kıbrıs'ın uluslararası kreditörlerle 10 milyar Euro'luk yardım karşılığında sağladığı son dakika anlaşmasını yorumladı.

Avrupa'da yaşanan krizlerin son örneğinin Güney Kıbrıs'ta görüldüğünü dile getiren Babacan, krizin çözümü için bankalardaki mevduattan vergi alınmasını öngören çözüm yöntemini tasvip etmediğini söyledi.

"Sorunun çözümü için seçilen metot bizim tasvip ettiğimiz bir metot değil" şeklinde konuşan Babacan, "Kıbrıs'ın bankacılık sistemi de maalesef düzgün bir sistem değil" dedi. Babacan, Güney Kıbrıs bankalarının aslında hiç almaması gereken mevduatları alıp, bunlara piyasadan daha yüksek faiz ödediğini söyledi ve borcu borçla kapatmak anlamına gelen bir "ponzi oyun" içine girdiğini belirtti.

Babacan, uygulanan yöntemin "kendine özgü" bir yöntem olduğunu dile getirerek, bunun diğer Euro Bölgesi ülkeleri için bir emsal teşkil etmemesi gerektiğine işaret etti.



'AB saf değil'



Babacan, Güney Kıbrıs'ın daha sonra AB'den kurtarma için yardım istediğini belirterek, "AB, bunları görmeyecek kadar saf değil. Güney Kıbrıs'a uygulanan metot belki Kıbrıs Rum Kesimi için gerekiyordu. Ama prensipte ben doğru olmadığını söylüyorum. Bunun bir başka ülkede uygulanmasının sakıncalı olduğunu söylüyorum" dedi.

Türkiye'nin ne Euro Bölgesi'nde ne de başka bir ülkede krizin aşılması için aynı yöntemin kullanılmasını arzu etmeyeceğini söyleyen Babacan, "güven" unsurunun bankacılık sektörünün ana unsuru olduğunu, Güney Kıbrıs olayının Avrupa'da ya da Euro Bölgesi'nde bankacılık sistemine genel anlamda bir güvensizlik sebebi olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ülkenin ikinci büyük bankasının kapatılması konusunda anlaştı. Buna göre aralarında zengin Rus müşterilerin de bulunduğu sigorta kapsamı dışındaki mevduat sahipleri zarar edecek.

Plan Euro Bölgesi maliye bakanları tarafından da onaylanırken, 100 bin Euro'nun altındaki mevduatlar Bank of Cyprus'a aktarılacak.