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Dünya

Rumlar harekete geçiyor!

Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Türkiye'nin karşı çıktığı Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Kıbrıs Rum Kesimi'nin, Türkiye'nin karşı çıktığı Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına bu ay sonunda başlayacağı kaydedildi.

Ada'da, BM öncülüğündeki yoğunlaştırılımış müzakereler devam ediyor.

Kıbrıs Rum yönetiminin, Doğu Akdeniz'de 'Afrodit' olarak isimlendirdiği 12. parselde petrol ve doğalgaz arama sondajına bu ay sonu başlayacağı bildirildi.

Rum haber ajansı, sondajı yapacak Amerikan menşeli 'Noble Energy' şirketinin, Rum yönetimin tek yanlı ilan ettiği sözde 'Münhasır Ekonomik Bölge'de yapacağı araştırma sondajlarına eylül sonu başlayacağını duyurdu.

Ajans, Rum hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ''araştırma sondajları safhasında doğalgaz yataklarının kalitesinin ölçüleceğini ve bu yataklardan ne kadar istifade edilebileceğinin veya ne kadarının satılabileceğinin tespit edileceğini'' belirtti.

Rum haber ajansının haberinde, İsrail'in ''Leviathan'' ismi verilen parselinde bulunan doğalgaz platformunun 12. parsele taşınmasının söz konusu olduğu da kaydedildi.

Başbakan Erdoğan KKTC ziyaretinde, Rum yönetiminin girişimiyle ilgili, “Doğalgaz konusunda farklı hesaplar yapılıyor. Bu hesaplar Türkiye’ye rağmen yapılamaz. Bununla ilgili rezervimizi koyduk. Bu işe girdiğimiz takdirde, oradaki müdahalemiz farklı olur" demişti.

Bu açıklamayı 'kabadaylık' olarak niteleyen Rum yönetiminin lideri Hristofyas, dün, arama çalışmaları kapsamında ordunun hazırlıklı olması gerektiğini belirtmiş, yanıt KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'dan gelmişti: "Bir şey yapamazlar..."


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