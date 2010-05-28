Rumlar Gazze gemilerini durdurdu

T24 - Gazze’ye insani yardım taşıyan gemiler, Kıbrıs Rum Kesimi engeline takıldı. Güney Kıbrıs'ın, Filistin'e insani yardım götüren gemilere katılmak üzere KKTC yönünde denize açılmayı amaçlayan ve yabancı parlamenterlerin de dahil olduğu aktivistleri taşıyan teknelerin ayrılmasına izin vermemesi üzerine, filonun Gazze açıklarına varış tarihinin 1 gün sarkabileceği öğrenildi.



Hurriyet.com.tr'ye telefonla bilgi veren Türk İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) İstanbul'daki Kriz Masası’ndan İzzet Şahin, Kıbrıs Rum yönetimi gemilerin kendi karasularına girmesine izin vermediği için normal şartlarda bugün içinde Gazze'ye ulaşması planlanan yardım filosunda "ufak bir gecikme" yaşandığını ifade etti.



İHH üyesi olduğu için geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından yaklaşık 20 gün süreyle gözaltında tutulan Şahin, "Rum tarafından gemiye binecek birçok Avrupalı milletvekili vardı ancak Rum yönetimi gemileri limana sokmayı da vekillerin çıkışını da reddetti. Dolayısıyla bu vekiller de KKTC tarafına geçtiler. Şimdi onlar için uluslararası karasulara çıkabilecek bir gemi ayarlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.



Şahin, ayarlanacak bu gemiyle vekillerin İHH'ye ait Mavi Marmara gemisine götürüleceğini, daha sonra yola devam edileceğini söylerken, yardım filosunun varış tarihinin yarına sarkabileceğini belirtti.



“Hem filomuzda Yunanistan gemileri var, hem de Yunan halkı normalde Gazze konusunda çok duyarlı. Dolayısıyla biz Rum yönetiminden böyle bir tepki beklemiyorduk. Ancak son zamanlarda İsrail-Kıbrıs Rum Kesimi ilişkilerinde bir yakınlaşma yaşanıyor. Özellikle turizm konusunda.” diyen İHH yetkilisi, sorunun da bundan kaynaklandığını düşündüklerini belirtti.



Şahin, 27 Nisan’da Beytüllahim’den Kudüs’e giderken İsrail askerleri tarafından gözaltına alınmış ve İsrail Güvenlik Ajansı (Şin Bet) ve İsrail Polisi Ciddi ve Uluslararası Suçlar Birimi tarafından sorgulanmıştı. İHH, kendisinin serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve milletvekillerine mektup göndermişti. Şahin, 18 Mayıs’ta serbest bırakılmıştı.



GEMİ SAYISI 7'YE DÜŞTÜ



Gazze’ye yol alan ve "Özgürlük Filosu" olarak adlandırılan konvoyda 3'ü Türkiye’den olmak üzere toplam 7 gemi bulunuyor.



Yunanistan’dan Gazze’ye doğru yola çıkan, ancak arızalanan Challenger 2 adlı teknenin 15 yolcusu Mavi Marmara gemisine alınmış, yine Yunanistan’dan yola çıkan Challenger 1 adlı teknenin de arızalı olduğu belirlenmişti. Böylece, Gazze’ye ulaşması beklenen gemilerin sayısı 7’ye düşmüştü.



GERGİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR



İsrail’de de Akdeniz'deki gelişmeleri takip etmek için bir kriz masası oluşturuldu. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail’in filoyu “ne pahasına olursa olsun” durdurmak için hazırlıklı olduğunu söyledi ve “Konvoy, bir şiddet propagandası” dedi.



İsrail donanması, yardım filosunun Gazze kıyılarını ulaşmasını engellemek üzere hazır bekliyor. Jerusalem Post Gazetesi’nin haberine göre, İsrail, kıyılarına 65 kilometre kala, gemileri geri dönmeleri konusunda uyaracak. Eğer dönmezlerse, bunları Aşdod limanına alacak. Gemilerde bulunan kişiler, önceden kurulmuş olan çadırlara alınıp, kimlik kontrolü ve sağlık muayenesi yapılacak. Ardından Ben Gurion Havalimanı’na götürülerek sınır dışı edilecekler. Eğer bu muameleyi reddederlerse, tutuklanacak ve hapse atılacaklar.



Bölgedeki gergin bekleyiş sürdüğü sırada BM ve Avrupa Parlamentosu (AP) da tartışmaya katıldı. BM, taraflara itidal tavsiye ederken, AP, İsrail’den gemileri engellememesini istedi.