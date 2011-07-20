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Dünya

RUMLAR, ESAD'IN YEĞENİNE VATANDAŞLIK VERMİŞ LEFKOŞA (A.A)

20 Temmuz 2011 18:25

-RUMLAR, ESAD'IN YEĞENİNE VATANDAŞLIK VERMİŞ LEFKOŞA (A.A) - 20.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetiminin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtilen yeğeni Rami Mahluf'a vatandaşlık verdiği bildirildi. Rum Fileleftheros gazetesi, ''devletin menfaati için'' vatandaşlık verilen Mahluf'un milyoner olduğunu ve Suriye'deki banka hisselerinin yüzde 60'ına sahip olduğunu yazdı. Haberde, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile Esad arasındaki iyi ilişkilerin de bu vatandaşlığın verilmesinde önemli rol oynadığı, AB'de dolaşımıyla ilgili problemler yaşayan Mahluf'un, AB vatandaşlığı almasıyla işinin kolaylaştığı belirtildi.

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