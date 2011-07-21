-RUMLAR ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINI BM'YE ŞİKAYET ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 21.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle , BM'deki daimi temsilcisi kanalıyla BM'ye şikayette bulundu. Rum basınına göre, BM'deki Rum Daimi Temsilci Minas Hacimihail, BM Sekreterliği üst düzey yetkilileri nezdinde girişimde bulundu. Hacimihail, ''Erdoğan'ın sözleri ile uzlaşılmış müzakere zemininin alabora olduğunu ve bunun BM Genel Sekreteri'nin Cenevre'deki açıklamalarına uygun olmadığını'' öne sürerek, BM'den, Erdoğan'ın sözlerinin, Genel Sekreter'in, önümüzdeki hafta Güvenlik Konseyi'ne sunulacak iyi niyet misyonu raporuna alınması talebinde bulundu. Fileleftheros gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın sözleriyle, ''Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki hareket çerçevesini teyit ederek çözüm perspektifleri konusunda kepenkleri indirdiği'' iddiasında bulundu. -SİYASİLERİN TEPKİSİ- Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beglitis ise Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sözlerini ''kabul edilemez'' olarak niteledi. Türk askerinin adadan çekilmesi konusunu yeniden gündeme getirmeleri gerektiğini söyleyen Beglitis, Başbakan Erdoğan'ın KKTC'deki sözleriyle ''samimi olmadığını bir kez daha teyit ettiğini'' iddia etti. Rum yönetimi Sözcü Stefanos Stefanu, KKTC'de söylenenlerin, ''Türkiye'nin gerçek niyetini gösterdiği'' yorumunu yaptı. Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Erdoğan'ın sözlerini, ''kabul edilemez'' olarak niteledi ve ''Sorumluluklarımızı almamızın, stratejimizi değiştirmemizin, Türk davranışlarını BM'ye şikayet etmemizin zamanı gelmiştir'' dedi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da ''Bu tür yaklaşımlarla Kıbrıs sorununa çözüm bulunamayacağı görüşü tamamen haklıdır. Biz çözüm çabalarımıza devam etmek, değerlendirmek ve mümkün olmazsa, en azından uluslararası camiaya Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden kimin sorumlu olduğunu göstermek zorundayız'' iddiasında bulundu.