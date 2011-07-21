T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUMLAR ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINI BM'YE ŞİKAYET ETTİ LEFKOŞA (A.A)

21 Temmuz 2011 18:25

-RUMLAR ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINI BM'YE ŞİKAYET ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 21.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamalar nedeniyle , BM'deki daimi temsilcisi kanalıyla BM'ye şikayette bulundu. Rum basınına göre, BM'deki Rum Daimi Temsilci Minas Hacimihail, BM Sekreterliği üst düzey yetkilileri nezdinde girişimde bulundu. Hacimihail, ''Erdoğan'ın sözleri ile uzlaşılmış müzakere zemininin alabora olduğunu ve bunun BM Genel Sekreteri'nin Cenevre'deki açıklamalarına uygun olmadığını'' öne sürerek, BM'den, Erdoğan'ın sözlerinin, Genel Sekreter'in, önümüzdeki hafta Güvenlik Konseyi'ne sunulacak iyi niyet misyonu raporuna alınması talebinde bulundu. Fileleftheros gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın sözleriyle, ''Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki hareket çerçevesini teyit ederek çözüm perspektifleri konusunda kepenkleri indirdiği'' iddiasında bulundu. -SİYASİLERİN TEPKİSİ- Kıbrıs Rum kesiminde bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beglitis ise Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın sözlerini ''kabul edilemez'' olarak niteledi. Türk askerinin adadan çekilmesi konusunu yeniden gündeme getirmeleri gerektiğini söyleyen Beglitis, Başbakan Erdoğan'ın KKTC'deki sözleriyle ''samimi olmadığını bir kez daha teyit ettiğini'' iddia etti. Rum yönetimi Sözcü Stefanos Stefanu, KKTC'de söylenenlerin, ''Türkiye'nin gerçek niyetini gösterdiği'' yorumunu yaptı. Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Erdoğan'ın sözlerini, ''kabul edilemez'' olarak niteledi ve ''Sorumluluklarımızı almamızın, stratejimizi değiştirmemizin, Türk davranışlarını BM'ye şikayet etmemizin zamanı gelmiştir'' dedi. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da ''Bu tür yaklaşımlarla Kıbrıs sorununa çözüm bulunamayacağı görüşü tamamen haklıdır. Biz çözüm çabalarımıza devam etmek, değerlendirmek ve mümkün olmazsa, en azından uluslararası camiaya Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğünden kimin sorumlu olduğunu göstermek zorundayız'' iddiasında bulundu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24