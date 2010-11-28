Rumlar Erdoğan’ın helikopterini engelledi

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Lübnan ziyaretinde eskortluk eden polis helikopterinin uçuş rotasında acil iniş yapılacak havaalanı olarak KKTC’deki Ercan Devlet Havaalanı’nı bildirmesi Rum Yönetimi ile krize neden oldu



Rumlar, helikopterin yasa dışı saydıkları Ercan’a acil iniş yapamayacağını belirterek, “Ya rotanızı değiştirin ya da uçamazsınız” tehdidi savurdu.



Rum basınına yansıyan habere göre, polis helikopteri, Eurocontrol’a acil durumda iniş yapacağı havaalanı olarak Ercan Devlet Havaalanı’nı bildirdi. Bildirim uçuştan birkaç saat önce yapılınca, Erdoğan’ın Ortadoğu gezilerini takip eden Rum Sivil Havacılık Dairesi’nin dikkatini çekti.

‘Planı değiştirin’



Rotada Ercan Havaalanı yazısını gören Rum Sivil Havacılık Dairesi alarma geçerek hemen Lübnan yetkilileriyle iletişime geçti. KKTC’nin uluslararası alanda tanınmayan bir ülke olduğunu belirten Rum yetkililer Lübnanlı yetkilileri, “Ercan’ın uluslararası alanda tanınmiş bir havaalanı olmadığını” söyledi. Rum yetkililer, “Helikopter uçuş planını değiştirsin” dedi.

‘İzin vermeyiz!’



Lübnan’dan Rumları tatmin edecek yanıtlar gelmeyince Rumlar, helikopterin yedek havaalanı olarak Ercan’ı göstermekten vazgeçmemesi durumunda Rum “uluslararası hava sahasının” kullanılmasına izin verilmeyeceği tehdidinde bulundu.



Yaşananlar üzerine havaalanında bekleyen helikopterle temasa geçen Lübnan yetkilileri, Rumların tepkisini aktararak helikopterin yedek iniş yerini değiştirmesini istedi. Polis helikopteri de, rotasını değiştirdikten sonra Lübnan’dan ayrılabildi.



Erdoğan, krize neden olan helikopterle Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile birlikte Kuzey Lübnan’ın Akkar bölgesinde bulunan, Türkmenlerin yasadığı Kuvasra köyüne gitmişti.