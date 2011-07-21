Rumlar Erdoğan’ı BM'ye şikayet etti

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyareti sırasında söylediklerini ‘tehdit’ olarak değerlendiren Rum Yönetimi, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler nezdinde şikayet etti.











ntvmsnbc'den Selim Sayarı'nın haberine göre; Başbakan Erdoğan’ın, açıklamaları nedeniyle Kıbrıs sorununda dönüm noktası oluşturan KKTC ziyaretine, Rumların tepkisi sürüyor.



Rum Yönetimi, daimi temsilcisi Minas Hacimihail, aracılığıyla Erdoğan’ı Birleşmiş Milletler’e şikayet etti. Minas Hacimihail, “Erdoğan’ın sözleri, uzlaşılmış müzakere zeminini altüst etti ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Cenevre’deki açıklamalarına ters düşüyor” dedi.



Rumlar Erdoğan’ın sözlerinin, Genel Sekreter’in, Güvenlik Konseyi’ne sunacağı raporda yer almasını istiyor.









‘Kensini beğenmiş'





Rumlar o kadar öfkeye kapıldı ki, Erdoğan’ı eleştiren açıklamalarda diplomatik dili bir kenara bıraktılar.



Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru, Erdoğan’ı “kendini beğenmiş” diye niteledi, sözleriniyse “kabul edilemez ve küstahça açıklamalar” diye yorumladı. Omiru, “Erdoğan’ın açıklamaları sanırım herkese bir mesaj olmuştur, sorumluluk alarak stratejimizi değiştirmemizin, her fırsatta Türkleri şikayet etmemizin zamanı gelmiştir” dedi.



Erdoğan’ın açıklamalarıyla Rum tarafına şantaj yaptığını ileri süren hükümet sözcüsüyse, “Erdoğan gerçek niyetini ortaya koydu, müzakerelere devam etmenin ne anlamı var. Türkiye sürekli çözüm istediğini açıklarken, Başbakan tahrik edici açıklamalarda bulundu” dedi.

Rumlar endişeli



Rumlar, Erdoğan’ın açıklamalarına Avrupa Birliği’nin ve BM’nin sessiz kalmasından büyük rahatsızlık duydu, Güney Kıbrıs ve Yunanistan dışında kimseden tepki gelmemesi endişe yarattı. Rum kamuoyu, uluslararası topluluğun sessiz kalmasını Erdoğan’a destek olarak görüyor.



Rum basını da “Müzakerelerin Ne Anlamı Var?... Erdoğan’ın tahrikleri tüm siyasi partilerin sert tepkisine neden oldu” yorumunu yaptı. Erdoğan’ın “Rum tarafının Ankara’nın itirazına rağmen doğalgaz çıkarmayı ileri götürmesi halinde Türkiye’nin müdahalesinin çok farklı olacağını söylemesi, Rumlarda “korku” yarattı.

‘Tahrik ve şantaj'



Erdoğan’ın “Kıbrıs diye bir ülke yoktur. KKTC ve Kıbrıs Rum Yönetimi vardır” sözleri “tahrik” olarak değerlendirildi. Başbakanın “Kıbrıs sorunu çözülmeden Rumların AB dönem başkanlığını devralması halinde Türkiye-AB ilişkilerinin tamamen donacağı” sözleriyse basında “şantaj” olarak nitelendi.