Rumlar daha çok toprak istiyor

T24 - Çelebis, Rum Politis gazetesinde yayımlanan demecinde, "Toprak düzenlemeleri ne kadar çok olursa o kadar çok toprağın Kıbrıs Rum idaresi altına geçeceğini, bunun da mülkiyetin çözümünü kolaylaştıracağını" savundu.



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın danışmanı ve Rum müzakere heyetinde yer alan Tumazos Çelebis, "Çünkü Kıbrıs Türk idaresi altında kalmayı isteyecek Kıbrıslı Rum sayısı azalacak. Evet, çok zor ama Karpaz'ın Kıbrıs Rum idaresine verilmesini istiyoruz. Zor olmasına rağmen bunda ısrar ediyoruz, çünkü talebimizin tamamen haklı olduğunu düşünüyoruz" dedi.



"Karpaz'ı alırsak birkaç bin kişi Kıbrıs Rum idaresi altında geri dönecek" diyen Çelebis, "Nihai bir müzakere turunda buna ulaşır isek elbette bu dikkate alınacak. Mal sahiplerinin mallarını talep etme haklarının kısıtlanmasını kastetmiyorum. Ama müzakere yalnız başlıklar içerisinde olmayacak, bir ara başlıklar arasında da yapılacak" diye konuştu.



Rum yetkili, "Annan planında da bir ara Karpaz vardı. Hatırlarsanız ilk versiyonunda Karpaz, Kıbrıs Rum idaresi altındaydı. Elbette Mesarya'da da (Lefkoşa-Gazimağusa arası) biraz toprağımız vardı. İkinci Annan planında bize, başka taraflarda muadil düzenlemeler ile 'Karpaz Kıbrıs Rum idaresi altında olsun mu olmasın mı' diye iki alternatif tercih bıraktılar ve üçüncü versiyon ve sonrasında Karpaz'ı Kıbrıs Türk idaresine verdiler" dedi.



'Daha çok toprak istiyoruz'



"Daha çok toprak istediklerini" ifade eden Çelebis, Kıbrıs Türk tarafının daha önce, mülkler için tapu verildiğini, verilebilecek tek şeyin takas veya tazminat olduğunu söylemesine rağmen şimdi durumun değiştiğini, Kıbrıs Türk tarafının, mülkiyet hakkını teslim ettiğini ve takas, tazminat, iade seçeneklerini müzakere etmekte olduğunu söyledi.



Çelebis, "Bize göre, yasal mal sahibinin hakkını kabul ettiklerine göre, mal sahibinin hangi davayı tercih etme hakkını da kabul etmeleri gerekir" dedi.



"Yer değiştirecek kişilerin sayısıyla ilgili bir hesaplama var mı" sorusuna karşılık, "Kıbrıslı Türklerden en az 40 bin kişinin yer değiştirmesi gerekecek" diyen Çelebis, "Sadece, iade edilecek bölgelerde yer değiştirecek kişilerden söz ediyorum. Bu itibarla, varılacak anlaşmayla Kıbrıslı Türklerin üçte birinin yer değiştirmesi gerekeceği hesap edildi" diye konuştu.



'Garantiler gereksiz'



Çelebis, garantilerle ilgili soruya karşılık, "Biz, 'Kıbrıs'ın (Rum tarafı) AB üyesi olduğu ve 1960'takinden çok daha farklı şartların hakim olduğu 21. yüzyılda garantilerin gereksiz olduğunu söylüyoruz. Elbette bir de müdahale hakları kırmızı çizgisi var ki elbette kabul edilmiyor" dedi.



Nisan ayında KKTC'de cumhurbaşkanı seçimleri yapılacağından doğrudan müzakerelerin doğal bir takvimi olup olmadığı sorusu üzerine de Çelebis, bu soruya kimsenin kesin bir yanıt veremeyeceğini söyleyerek, "Takvimlerden söz etmemiz çok felsefi olur çünkü müzakerelerin ne kadar süreceği müzakere masasında belli olacak. İşbirliği, mantık ve iyi niyet olursa çözüme seçimlerden önce de varabiliriz" dedi.larak yakınlaşma bağlamında da etkisini gösterecektir" dedi.



İran'ın nükleer faaliyetleri



İran'ın nükleer enerji programıyla ile ilgili bir soruya Davutoğlu, "Türkiye ne bölgesinde, ne de dünyada nükleer silah istemektedir. Ama aynı zamanda barışçıl amaçla nükleer programın da haklılığı olduğunu düşünmektedir. Yaratıcı bir çözüm bulmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz iyimseriz, tüm sorunlar diplomasi kanalıyla çözülebilir" cevabını verdi.



Ermenistan ile ilişkiler



Davutoğlu, başka sorular üzerine, Türkiye'nin Ermenistan ile ilişkilerini normalleştirme arzusunda olduğunu, Kıbrıs'ta kısa vadeli taktiksel değil, geleceğe yönelik sürdürülebilir bir barış politikası izlediklerini, "demokratik açılım" sürecinde Türkiye'de herkesin açık bir şekilde her şeyi konuştuğunu ve terörizmle her yönde mücadele sürdürülürken, diğer yandan tüm sorunların çözümünü umduklarını kaydetti.



İspanya'dan AB üyeliğine destek



Bu arada, toplantıda konuşan İspanyol hükümetinin AB ile ilişkilerden sorumlu Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido, "İspanya'nın şüphe götürmeyecek şekilde Türkiye'nin AB'ye tam üye olmasını desteklediğini" belirtti.



Tam üyelik müzakerelerin devam etmesi ve Türkiye'nin de yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Garrido, ülkesinin 2010'un ilk yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığı sırasında Türkiye ile müzakerelerde mümkün olan tüm yeni fasılları açmak istediklerini bildirdi.



Garrido, Lizbon Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'nin enerji ve güvenlik alanlarında stratejik öneminin daha iyi anlaşılacağını belirterek, "Türkiye, istikrar ve barışa tutkun olan ülkeler arasında bir köprüdür" dedi. Garrido, Türkiye'nin özellikle Akdeniz'de modernleşme, barış ve istikrara büyük katkı sağlayabileceğini söyledi.