Rumlar ATAD kararından memnun

Avrupa Topluluğu Adalet Divanı’nın (ATAD) dün aldığı ve "Rum mahkemelerinde alınan mülkiyetle ilgili kararların, tüm Avrupa ülkelerinde dikkate alınması gerektiği" yönündeki kararı, adanın güneyinde memnuniyetle karşılandı.



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitiris Hristofyas, ATAD'ın kararının, "Kıbrıs Cumhuriyeti”ni haklı çıkardığını iddia etti.



"ATAD'ın kararının müzakerelerde bazı şeyleri değiştirip değiştirmeyeceği" yönündeki bir soru üzerine Hristofyas, "Müzakereler müzakerelerdir, Mahkemenin kararından dolayı şu anda coşkunun bizi ele geçirmemesi ve her şeyin mucize gibi çözümleneceğini düşünmememiz gerekmektedir" dedi.



Bu kararın önemli olduğuna dikkati çeken Hristofyas, kararın Avrupa hukukuna dayandığını da savundu.



Rum gazeteleri



Rum gazeteleri, kararla birlikte, "Rum taşınmaz mallarının yağmalanmasının frenlediği" iddiasında bulunarak, kararın, Rum tezlerini de haklı çıkardığını savundu.



Haberi "Yağmalamaya Fren" başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, ATAD'ın kararının, "mülkiyet ile ilgili oyunda" belirleyici olacağını savundu. ATAD'ın kararının, Kıbrıslı Rum göçmen Meletis Apostolidis'i hukuksal açıdan haklı çıkardığını yazan gazete, kararın siyasi açıdan ise, "Kıbrıs cumhuriyeti"nin egemenliği ile AB normlarının, tüm adaya yayılmakta olduğu mesajını verdiğini ileri sürdü.



Haravgi gazetesi de, "ATAD'ın Orams davasıyla ilgili kararının Kıbrıs Rum tezlerini haklı çıkardığını" yazdı. Gazete, bu kararın ayrıca, "Kıbrıs cumhuriyetinin tümünün AB'ye katıldığını teyit eden bir karar olduğunu" savundu.



Apostolidis’in açıklaması



İngiliz Orams çifti aleyhine ilk önce Güney Kıbrıs'ta daha sonraki süreçte ise İngiltere Mahkemesinde dava açan Meletis Apostolidis ise, dünkü ATAD kararının ardından yaptığı açıklamada, kararın beklediğinden çok daha iyi olduğunu belirtti.



Apostolidis, Fileleftehros gazetesine yaptığı açıklamada, "bu kararın; İngiliz İstinaf Mahkemesi tarafından alınacak kararı da peşin hükme bağladığını" ileri sürdü.



Meletis Apostolidis'in avukatı Konstantis Kantunas da, karardan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu kararla İngiliz İstinaf Mahkemesi tarafından sorulan beş soruya yanıt verildiğini ifade etti.



Geriye kalan tek şeyin İngiltere'deki süreç olduğunu söyleyen Kantunas, dünkü sonucun ardından bunun; önceden belirlenmiş olduğunu ve geriye Rum Mahkemesinin kararının İngiltere'de uygulanmasının kaldığını dile getirdi.



Siyasilerin görüşleri



AKEL partisi Basın Sözcüsü Stavros Evagoru, kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, ATAD kararı ile KKTC'deki mülklerin "tek yasal sahiplerinin" Kıbrıslı Rumlar olduğunun da teyit edildiğini öne sürdü.



Rum Meclis Başkanı ve Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan ise, kararın önemli olduğunu, memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkan Yardımcısı İonas Nikolau da, ATAD kararının, KKTC'deki eski Rum taşınmaz malları için belirleyici öneme sahip olduğunu kaydetti.



Sosyalist EDEK partisi Başkanı Yannakis Omiru ise kararla ilgili olarak, "Kıbrıs davası için zırhlı bir yelek ve kalkandır" dedi.



Rum Başsavcısı’nın açıklaması



Rum Hukuk Dairesinden (Başsavcılık) yapılan açıklamada, KKTC'deki eski Rum mülklerini satın almayı arzulayan yabancıların tehlike ile karşı karşıya olduklarını savunarak, kararın; "Rum mallarının yasadışı olarak kullanılmasına" yönelik önleyici bir faktör olduğunu öne sürdü.



Rum Hukuk Dairesi, ATAD kararı ile "Kıbrıs cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün ve ülkenin tüm toprakları üzerinde Kıbrıs cumhuriyeti makamlarının yetkilerinin teyit edildiğini" iddia etti.

