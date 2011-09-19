Rumlar, Akdeniz'de sondaja başladı!

T24

80 metre derinliğe ulaştılar



Platform üzerinde heronlar uçuyor





'Türkiye'nin herhangi bir girişimi olmadı'



'Türkiye'nin tehdit etmeye hakkı yok'



'Federal Kıbrıs Cumhuriyeti'nde iki taraf da kazanç sağlar'



'Doğal kaynakları kullanmak egemenlik hakkımız'



Müzakereler

