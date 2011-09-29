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Rumlar: ABD, Rusya ve AB, sondajın hemen başlamasını istedi

Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, petrol aramalarıyla ilgili "Eğer sondaj şu an gerçekleşmeseydi...

29 Eylül 2011 03:00

T24 - Rum Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, petrol aramalarıyla ilgili "Eğer sondaj şu an gerçekleşmeseydi, hiçbir zaman olmayacaktı" derken, aralarında ABD, Rusya ve AB’nin de bulunduğu büyük ülkelerin sondajın derhal başlamasını istediklerini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Enerji Dairesi Müdürü Solon Kasinis, sondaj çalışmalarına ilişkin, "Eğer sondaj şu an gerçekleşmeseydi, hiçbir zaman olmayacaktı" derken, aralarında ABD, Rusya ve AB’nin de bulunduğu büyük ülkelerin sondajın derhal başlamasını istediklerini öne sürdü. 



Solon Kasinis, aralarında ABD, Rusya ve AB’nin de bulunduğu büyük ülkelerin sondajın derhal başlamasını istediklerini söylerken, Rum Kesimi’nin ilan ettiği münhasır ekonomik bölgedeki hidrokarbon yataklarının Avrupa’nın enerji ihtiyacını yüz yıl karşılama imkânına sahip olduğunu da belirtti.

Bu arada, "ABD, Rusya ve AB sondaja yeşil ışık yaktı" gibi başlıklarını kullanan Rum ve Yunan medyasına göre, Solon Kasinis, CyBC TV kanalındaki açıklamalarında Rumların sondaj yaptıklarının bölgenin yanında bulunan bir İsrailli alanda 450 trilyon metreküp doğal gazın bulunduğunu belirterek, Rum Kesimi’nin kendi münhasır ekonomik bölgedeki rezervlerin miktarına ilişkin bilgilerin, önümüzdeki birkaç ayda elde olacağını da ifade etti.


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