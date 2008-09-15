Rumlar 1960 anlaşmalarını yıkmak istiyor

Türkiye’ye 1960’da verilen garantilerin kaldırılmasını hedefleyen Rumlar, 4 farklı barış gücü seçeneği tartışıyor



Kıbrıs Rum Kesimi’nin, Kıbrıslı Türklere “çok taviz verildiğini” iddia ettiği, 1960’ta Türk ve Rumların ortak kurduğu “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin anlaşmalarını yıkmayı hedef seçtiği belirtildi.

Rum Filelefteros gazetesinin haberine göre, “1960 Anlaşmaları’nın lağvedilmesi Rum Kesimi için birinci öncelik” haline geldi.



Rumlar, 1960 yılında kurulan “Kıbrıs Cumhuriyeti”nde Türkiye’ye verilen garanti anlaşmalarının yeni anlaşmada kaldırılmasını istiyor. Gazete, garantiler yerine Kıbrıs’ta yeni bir anlaşmada, 4 farklı senaryo ortaya attı.



AB’den yardım isteyecekler



Milliyet gazetesinin aktardığı habere göre, bu konuda uluslararası destek arayan Rum Yönetimi, özellikle müzakereler masasında ilerleme sağlandığında Avrupa Birliği’nden rol oynamasını isteyecek.



Habere göre, Atina ve Rum Kesimi garantiler konusuna kalın bir kırmızı çizgi çekti. Bu taktiğin, Rum Dışişleri Bakanı Markos Kipriyanu’un kısa süre önce gerçekleştirdiği Atina ziyareti sırasında teyit edildiği kaydedildi. Gazete garantilerle ilgili olarak 4 senaryo yazdı. Bu senaryolar şunlar:



UNFICYP KALSIN: Bu model adadaki mavi berelilerin (BM Barış Gücü), operasyonel güvenliği de kapsayacak şekilde takviyesini öngörüyor. Bu güç, Türk, Yunan ve Avrupa kontenjanlarının da katılımıyla UNFICYP+ (artı) adını alacak; gücün hareketlerinde ve operasyonel faaliyetlerinde başlıca söz sahibi BM Güvenlik Konseyi olacak.



AVRUPA GÜCÜ: Avrupa askeri gücü her koşulda Yunan, Türk ve İngiliz kontenjanlarından oluşacak. Gücün komutanı Avrupalı olacak. Avrupa askeri gücü UNFICYP’in yerine geçmeyecek, UNFICYP bugünkü azaltılmış sayısıyla Kıbrıs’ta kalacak. Avrupa Gücü İngiliz üs alanlarına yerleşecek.



NATO: Arabulucular bu konuyu büyük bir hararetle tartışıyorlar, çünkü Türkiye de NATO üyesi ve ittifakın bir gücüne rahatça katılabilir



KIBRIS İÇİN ÖZEL: Tamamen yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın ihtiyaçları için özel bir askeri güç kurulmasından söz ediliyor.