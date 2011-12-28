Rumlar 12. parselde doğalgaz buldu!

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Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum yönetimin tek yanlı ilan ettiği "Münhasır Ekonomik Bölgesi" (MEB) içinde yer alan ve "Afrodit" olarak adlandırılan 12. parselde, sondaj çalışması yapan Noble Energy şirketinin, "5861 metrede temiz doğalgaz bulduğunu, araştırmanın ilk sonuçlarına göre 12. parselde, 140 ila 230 milyar metreküp doğalgaz olabileceğini" açıkladı.MEB’deki 12. parselde doğalgazın bulunduğunu duyuran Hristofyas, bunun "Kıbrıs" için "tarihi bir an olduğunu" söyledi. Rum haber ajansına göre Hristofyas, Rum başkanlık sarayında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 12. parselde, Noble Şirketi tarafından yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarının olumlu olduğunu belirtti.Hristofyas, "Noble Energy şirketin 12. parselde, 5861 metrede temiz doğalgaz bulduğunu" kaydetti. Hristofyas, "araştırmanın ilk sonuçlarına göre 12. parselde, 140 ila 230 milyar metreküp doğalgaz olabileceğini" belirtti. Rum yönetimi, 18 Eylül’de sondaj çalışmalarına başlamıştı.