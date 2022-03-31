Rumehisarüstü- Aşiyan füniküler hattında hizmet verecek tren raylarla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı’nda hizmet verecek treni raylarla buluşturdu. 2017’de yapımına başlanan, bütçe yetersizliği nedeniyle 2018’de durdurulan hattaki çalışmaları öz kaynaklar kullanılarak yeniden başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Kendi finansmanımızla, titiz ve teknik çalışmayla arkadaşlarım bu füniküler hattını sonuna getirdi” dedi.

İBB, Rumelihisarüstü - Aşiyan Füniküler Hattı’nın yapımına, 21 Haziran 2017 tarihinde başlanmıştı. 800 metre uzunluğundaki yüzde 14,2 eğime sahip hattın inşaat, elektromekanik ve araç alım işi projesi için yer teslimi yapılarak başlanan çalışmalar, öz kaynak ve bütçe yetersizliği nedeniyle, 2018 yılı sonunda durdurulmuştu.

Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki yeni İBB yönetimi, haziran 2020’de öz kaynak bütçe planlaması yaparak, hattaki imalatları yeniden başlattı. Hatta hizmet verecek tren bugün İmamoğlu’nun da katılımıyla yapılan törende raylara yerleştirildi.

İmamoğlu, trenin raylarla buluşması öncesinde hattın yapımının can sıkıcı bir macerası olduğunu dile getiren İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Uzun süre durmak zorunda kalan bir şantiyeydi"

Biz, bu hattı devraldığımızda, ne yazık ki yüzde 23 civarında bir tamamlama oranına sahipti. Ama acı bir şekilde, finansal olarak da yüzde 50’ye yakın bir ödemesi yapılmıştı. Yanlış, kötü bir ihale ve sözleşme sonrasında bu gerçekleşti. Tabii bu süreci devraldığımız andan itibaren, ayrı bir özen gösterdik. Bu arada firmanın konkordato ilan etmiş olması da buranın ayrı bir talihsizliğiydi. Bu anlamda uzun süre durmak zorunda kalan bir şantiyeye dönüştü.

"Titiz bir süreç yönettik"

Tamamen öz kaynaklar üzerinden hareket ederek ve önceki yanlışları hukuki zemine oturtarak titiz bir süreç yönettik. Büyük bir emekle, geçmiş dönemden sırtımıza binen ağır yükü kaldırıp, kendi finansmanımızla, titiz, teknik çalışmayla arkadaşlarım bu füniküler hattını sonuna getirdi diyebiliriz. Yüzde 95-96 seviyesinde betonarme işlerinin tamamlandığı bir hattayız şu anda. Bu hattımızın bundan sonraki kısmında, gördüğünüz gibi şimdi trenimizi raylara indireceğiz. ‘Askıda Fatura’ deyimine bugün askıda bir tren gösteriyoruz İstanbulluya. Birazdan indireceğiz. Sonra bunun deneme sürüşleri başlayacak. Daha sonra burada, kalan betonarme işleri tamamlanacak. Hem Hisarüstü’nden iniş istasyonumuz olsun hem Aşiyan'daki istasyonumuz olsun, titizlikle hazırlanacak. Çünkü hem Hisarüstü hem Aşiyan, zaten Boğaz’ın kıyısında olması sebebiyle, hassas ve titiz noktalar. Hem doğaya uyumu hem ortama görselliğe uyuma açısından hassas davranacaklar. Boğaziçi Üniversitesi'nin hemen kapısının yanında olması sebebiyle, elbette ki Boğaziçili akademisyenlerimizi, öğrencilerimizi unutmayacağız.

"Hat, boğazla ve M6 metro hattıyla entegre olacak"

Oradan makul bir iskeleyle şimdilik başlayacağız, ama ileride tasarımıyla güçlü bir iskeleyi var ederek aynı zamanda orayı bir Boğaz hattı haline getirip, Şehir Hatları’nın sağlam bir destinasyonuna dönüştüreceğiz. Boğaz’dan gelen hatlar ile bir nevi raylı sistemi Şehir Hatları’yla buluşturduğumuz bir başka noktayı da İstanbulluların yaşamına katmış olacağız. Yani hemen Anadolu yakasındaki birkaç iskeleden, yolcularımız buraya gelip, buradan Hisarüstü'ne çıkıp, M6 hattımıza katılıp, rahatlıkla İstanbul'un diğer raylı sistemlerine de entegre olmuş olacaklar. Hattı mayıs sonu, haziran başı gibi hizmete almayı planlıyoruz.

"Buranın eski taşeronuna yeterince teşekkür etmiyorum"

Bu ana kadar emeği geçen bütün yol arkadaşlarıma, raylı sistemlerden finansal sürecini yöneten, mali hizmetlere ve diğer hususlarda bize katkı sunan kurum ve kuruluşlara, gerçekten yürekten, İstanbul halkı adına teşekkür ediyorum. Çok titiz bir süreç; yani yanlışı kapatma, giderme, eksikleri toparlama konusunda yoğun bir çaba ortaya kondu. Ne yazık ki burada, buranın taşeronuna ve ondan önceki sürecine yeterince teşekkür edemeyeceğim. Ama süreci arkadaşlarım toparladılar. İstanbulluya, Beşiktaş ve Sarıyer sınırına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel hizmetler olsun."

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından tren raylara indirildi. (ANKA)