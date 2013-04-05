Rum yönetimine mektuplu tehdit: Ölmeniz için yemin ettik

Güney Kıbrıs’taki ekonomik kriz yüzünden ağır önlemler alan Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’le Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriadis’e tehdit mektupları yağıyor. Mektupta, "Ölmeniz için yemin ettik" ifadesi kullanılıyor.



Güney Kıbrıs Rum lideri Anastasiadis ve Merkez Bankası Başkanı Dimitriadis’i ölümle tehdit eden kimliği belirsiz kişiler, aile fertlerine yönelik şantajlarda da bulunuyor. Merkez Bankası Başkanı Panikos Dimitriadis eşini ve çocuklarını Kıbrıs dışına yolladı.

Selim Sayarı'nın ntvmsnbc'deki haberine göre, son olarak Politis gazetesine gönderilen bir mektupta, adının "Mevduatları Kurtarma Grubu" olduğunu belirten bir örgüt, Rum lideri, Merkez Bankası başkanını ve ailelerini ölümle tehdit etti.

Politis’e posta yoluyla gönderilen mektupta, Halk Bankası Laiki Bank’daki mevduatların kaybedilmesi ve “Kıbrıs Bankası”ndaki 100 bin Euro üzerindeki mevduatlardan yüzde 60’a varan vergilerden sorumlu tutulan Anastasiadis ve Dimitriadis ölümle tehdit edildi.

Polis daktiloyla yazılmış mektupları inceleyerek, soruşturma başlattı. 20 Mart 2013 tarihli mektupta Anastasiadis ve Dimitriadis’in aileleri de açıkça tehdit ediliyor.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası Başkanı’nı uyarıyoruz, blöf yapmıyoruz. Bizim kadar canınız yansın diye torunlarınızdan başlayıp çocuklarınıza ve son olarak size geleceğiz. Bizi görmezden gelmeyin, bizi küçümsemeyin. Bizi sınamaya da kalkmayın. Mevduatları tıraşlamayı derhal durdurun. Siz vatan hainlerinden dolayı bizleri, çocuklarımızı ve torunlarımızı nelerin beklediğini çok iyi biliyoruz. Hiçbir partiye, hiçbir örgüte mensup değiliz. Ölmeniz için yemin ettik."

Örgütün içinde suç işleyebilecek potansiyelde profesyonellerin bulunduğu da belirtilen mektupta, örgütün Kıbrıs’ın tamamında faaliyet göstereceğine ve ekonomik tedbirleri alanların cezalandırılacağına vurgu yapılıyor.



Ailesini yurt dışına gönderdi



Rum polisi, Anastasiadis ve Dimitriadis’in aileleriyle yakın çevresi için geniş güvenlik tedbirleri aldı. Merkez Bankası başkanı eşini ve çocuklarını yurtdışına gönderdi. Polis ekonomideki gelişmelerle ilgisi olabilecek bankacılar, siyasiler ve bürokratlar için de koruma tedbirleri aldı.