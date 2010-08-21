-RUM YÖNETİMİNDEN YARDIM GEMİLERİNE İZİN YOK LEFKOŞA (A.A) - 21.08.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum hükümetinin Gazze'ye gidecek gemilerin Rum limanlarına girmesini ve limanlarından denize açılmasını yasaklayan kararnamesinin yürürlükte olduğunu söyledi. Gazze Şeridi'ne insani yardım nakledilmesine ilişkin yeni girişimle ilgili haberleri yorumlayan Stefanu, Rum hükümetinin görüşünün söz konusu kararnameyle ifade edildiğini kaydetti. Stefanu, Rum hükümetinin, söz konusu girişimin göstereceği gelişmeye uygun olarak davranacağını belirtti.