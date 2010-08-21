T24 LogoT24 Logo
Dünya

RUM YÖNETİMİNDEN YARDIM GEMİLERİNE İZİN YOK LEFKOŞA (A.A)

21 Ağustos 2010 20:33

-RUM YÖNETİMİNDEN YARDIM GEMİLERİNE İZİN YOK LEFKOŞA (A.A) - 21.08.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum hükümetinin Gazze'ye gidecek gemilerin Rum limanlarına girmesini ve limanlarından denize açılmasını yasaklayan kararnamesinin yürürlükte olduğunu söyledi. Gazze Şeridi'ne insani yardım nakledilmesine ilişkin yeni girişimle ilgili haberleri yorumlayan Stefanu, Rum hükümetinin görüşünün söz konusu kararnameyle ifade edildiğini kaydetti. Stefanu, Rum hükümetinin, söz konusu girişimin göstereceği gelişmeye uygun olarak davranacağını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24