-Rum yönetimi: Zor günler geçiriyoruz LEFKOŞA (A.A) - 06.09.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi Savunma Bakanı Dimitris İliadis, doğalgaz arama çalışmalarına Türkiye'nin tepkisini yorumlarken, ''Zor günler geçiriyoruz'' dedi. Rum gazetelerinde yer alan haberlere göre İliadis, Yunan Harp Okullarında eğitim görecek Rum öğrenciler için düzenlenen törende yaptığı açıklamada, ''Türk hükümet yetkililerinin kışkırtıcı açıklamalarının bilindiğini, zor zamanlar geçirdiklerini'' söyledi. İliadis, Rum hükümetinin Yunanistan'la sürekli koordinasyon içerisinde olduğunu ve gelişmeleri soğukkanlılıkla yakından takip ettiklerini belirterek, gerekli görülen tüm girişim ve eylemlerin yapıldığını kaydetti. İliadis ayrıca, ''bu zor günlerde mücadele edilebilmesi için birlik olunması ve devletin demokratik kurumları ve anayasasına bağlılığın tam olması gerektiğini'' ifade etti. Rum bakan, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) vatanın savunulması için işbirliği ve birliktelik unsuru olduğunu belirtti. -''Nikiforos tatbikatı iptal''- Öte yandan Simerini gazetesi, Rum yönetiminin doğalgaz arama çalışmalarının yapıldığı ''12. parseli'' korumak için yeterli askeri güce sahip olmadığını belirterek, Rum ordusunun yıllık planlı tatbikatlarından Nikiforos'un bu yıl da iptal edildiğini duyurdu. Yorum haberde, Türkiye'nin deniz gücünün çok fazla olduğu ve Yunanistan ile İsrail'in dahi yetersiz kalacağı belirtilerek, Rum yönetiminin savunma bütçesinden yapılan kesintiler nedeniyle tek bir hücumbot dahi almadığı kaydedildi. Haberde, Rum yönetiminin, bu durumda ''12. parsele'' yönelik herhangi bir askeri tehdide karşı koyamayacağı değerlendirmesi yapıldı. -Yunanistan ve İsrail güvenlik anlaşması imzaladı- Politis gazetesi de Yunanistan ile İsrail arasında dün ''güvenlik'' alanında anlaşma imzalandığını yazdı. Gazeteye göre, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beglitis, dün Tel Aviv'deki temasları çerçevesinde anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, ''Yunanistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin yakınlaşmasının, diğer komşu ülkelerle alakalı olmadığını'' iddia etti. Habere göre Beglitis, anlaşmanın bölgedeki diğer ülkelerle rekabet değil, ikili ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde imzalandığını savundu.