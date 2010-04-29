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Dünya

Rum yönetimi, Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'yi BM'ye şikayet etti.

29 Nisan 2010 03:00

T24- Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, “Kıbrıs hava sahasını ihlal ettiği” iddiasıyla Türkiye’yi BM’ye şikayet ettiği bildirildi.


Rum basınının haberine göre, konuya ilişkin şikayetin, Rum Daimi Temsilci Büyükelçi Minas Hacımihail tarafından 15 Nisan’da BM Genel Sekreteri’ne mektupla iletildiğini yazdı.


Hacımihail, “Türkiye’nin, ayrılıkçı ve yasadışı varlığın (KKTC) ileri götürülmesi yanında, hava sahası ihlaliyle Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenliğini ve birliğini tahrip ettiğini, bunun da iki toplum arasındaki güven yaratma çabalarını altüst ettiğini” iddia etti. Hacımihail mektubunda, BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporunda bu konuya da yer vermesini istedi.

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