Rum yönetimi lideri Anastasiadis: Akıncı ile birlikte, tüm gücümle çalışma niyetindeyim

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, KKTC'de cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı ile tüm gücüyle çalışma niyetinde olduğunu söyledi. Rum lider, Türkiye’nin Kıbrıs sorununa en kısa zamanda adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına destek vermesi temennisini de dile getirdi.

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır arasındaki üçlü zirve, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahire Deklarasyonu’nun devamını teşkil eden Lefkoşa Deklarasyonu'nun benimsenmesiyle sona eren zirvede gerçekleştirilen ortak basın toplantısında konuşan Anastasiadis, Akdeniz'de doğalgazın bulunmasının, bölgedeki istikrar ve barışa katkı sağlayarak, bölgesel düzeyde işbirliği için katalizör olması gerektiğini ifade etti. Kıbrıs sorunun da bugünkü zirvedeki gündemin bir bölümü olduğunu söyleyen Anastasiadis, bu konudaki son gelişmeler konusunda bilgi verdiğini belirtti.

Çipras da Akıncı'nın seçilmesini 'dikkate değer' buldu

“Yeni Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ile birlikte, tüm gücüyle çalışma niyetini” de dile getiren Anastasiadis, Türkiye’nin, Kıbrıs sorununa en kısa zamanda adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına destek vermesi temennisini de dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da adadaki müzakerelerin yeniden başlamasını desteklediklerini söyledi ve Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs Türk liderliğine seçilmesini “dikkate değer” bir gelişme olarak nitelendirdi.