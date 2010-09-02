Rum yönetimi KKTC ile oturumu iptal etti

T24- KKTC ile doğrudan ticaret tüzüğünün Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu'nda görüşülmesi, Rum Yönetimi'nin girişimiyle iptal edildi.
Avrupa Parlamentosu Hukuk İşleri Komisyonu'nda "KKTC'yle Doğrudan Ticaret Tüzüğünün Yasal Dayanağı" başlıklı oturum yapılacaktı. Ancak konuya ilişkin raporu kaleme alan Alman Hristiyan-Demokrat milletvekili Kurt Lechner'in katılmama kararından dolayı oturum ertelendi.
Rum parlamenterler, doğrudan ticaret tüzüğünün hayata geçirilmesini engellemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyordu.
NTV'de yer alan haberde, Tüzüğün Dış Ticaret Komitesi'nde ele alınmasını engelleyemeyen Rum parlamanterlerin şimdi de raportörün oturuma katılmasını önleyerek konunun gündeme alınmasını ertelemeye çalıştığı belirtiliyor.
Avrupa Parlamentosu kaynakları, Lizbon Anlaşması'nın kabul edilmesinin ardından Kuzey Kıbrıs'la doğrudan ticaret tüzüğünün hayata geçirilmesi için yeni koşullar oluştuğuna dikkat çekiyor.