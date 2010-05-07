Rum Yönetimi: İyi niyetinizi gösterin, Maraş'ı bize verin

T24-

Kararda, Türkiye’den, "iyi niyet göstergesi" olarak Maraş’ı Rumlara vermesi istendi.



Rum radyosunun haberine göre, kararda, Türkiye’ye, "1979 Doruk Anlaşmaları ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları temelinde, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına esaslı bir şekilde katkı koyma ve iyi niyet göstergesi çerçevesinde, Maraş’ın ’yasal sahiplerine’ iadesiyle ilgili gerekli iradeyi göstermesi" çağrısı yapıldı.



Maraş’ın 1974 yılından bugüne kadar, "Avrupalı hayalet şehir" olduğu iddia edilen kararda, "Maraş’ın insani niteliğinin ve güven yaratıcı önlemler olarak, olası iadesinin, doğrudan müzakerelerde iki lider arasındaki havayı destekleyeceği" savunuldu.



Rum meclis kararında, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’ın, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’a, BM Güvenlik Konseyi Daimi üyelerine, Avrupa Birliği (AB) üyesi 26 ülkenin liderlerine ve AB yetkililerine, "Maraş’ın iade edilme" sürecinin başlatılmasıya ilgili mektup göndermesine de değinildi. (aa)