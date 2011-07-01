-RUM YÖNETİMİ, EKONOMİK TEDBİR PAKETİ ÜZERİNDE ANLAŞTI LEFKOŞA (A.A) - 01.07.2011 - Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, hükümet ortakları komünist AKEL partisi Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve Demokratik Parti (DİKO) Başkanı Marios Karoyan, 7 maddelik bir ekonomik tedbirler paketi üzerinde uzlaştı. Rum yönetimi Sözcü Stefanos Stefanu tarafından açıklanan tedbirler paketinde, artık verimli olmayan ve kapatılmaları yönünde Bakanlar Kurulu kararı olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) kapatılması sürecinin hızlandırılması yer alıyor. Kapatılacak kurumlar arasında, süt örgütü, zeytin ürünleri kurumu, patates konseyi bulunuyor. Alınması planlanan diğer tedbirler de şöyle: ''Kamudaki elzem olmayan boş kadroların kaldırılması. Bu kalemdeki muhtemel istisnaların yüzde 10'u aşmayacağı öngörülüyor. Kamudaki personel sayısının önümüzdeki 5 yıl içerisinde 5 bin azaltılması maksadıyla 1 yeni personelin işe alınabilmesi için 4 personelin emekli olması şartının uygulanması. Yeni işe girenler için çalıştırma şartlarının mübadelenin daha kolay yapılabilmesi amacıyla mübadele kurumunun ihdas edilmesi. Ek mesai gerektiren çalışmaların, 2011 bütçesinde öngörülenden yüzde 5, 2012'de de 2011'e göre yüzde 20 oranında azaltılması. Yeni işe alınanların maaş bedellerinin azaltılması. Bu uygulamanın derhal hayata geçirilmesi konusunda Rum Maliye Bakanlığı yetkilendirildi. Daha adil paylaşımı için diyalog başlatılması.'' Sözcü Stefanu, hükümet ortakları tarafından uzlaşılan paketin 8 Temmuz günü yapılacak ekonomi konulu siyasi parti başkanları toplantısında masaya yatırılacağını söyledi.