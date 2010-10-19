-RUM YÖNETİMİ AP'NİN KARARINDAN MEMNUN LEFKOŞA (A.A) - 19.10.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi Sözcüsü Stefanos Stefanu, Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk İşleri Komitesi'nin KKTC limanlarından AB ülkelerine ticareti öngören Doğrudan Ticaret Tüzüğü'ne ilişkin, ''hukuki zemini doğru değil'' şeklindeki uzman görüşünü onaylamasının ''olumlu bir gelişme'' olduğunu söyledi. Rum radyosunun haberine göre, Stefanu, konu hakkında yaptığı açıklamada, ''bu kararın Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, hükümet, ilgili birimler, siyasi partiler ve Avrupa Parlamentosu’nun 6 Rum üyesinin sıkı ve koordineli çabalarının sonucu olduğunu'' kaydetti.