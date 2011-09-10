Rum ve Yunan orduları teyakkuzda

T24 - Türkiye’nin Akdeniz’de seyrüsefer serbestisi ilan etmesinden sonra gerilim iyice tırmandı. Rum ve Yunan orduları alarm durumuna geçti.









Milliyet'in haberine göre; Türkiye-İsrail ilişkileri ve Güney Kıbrıs’ın ‘Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde gerçekleştireceğini duyurduğu sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak Yunanistan Ordusu’nun alarm duruma geçtiği bildirildi. Rum Simerini gazetesi, Akdeniz’de termometrenin yükseldiğini yazdığı haberinde, Sigma kanalının haberini sayfalarına taşıdı. Gazeteye göre, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri, İsrail ile Türkiye arasındaki gerilimin tırmandığına ilişkin bilgilerden dolayı alarmda vebir hafta içinde Yunanistan Milli Operasyon Merkezi’nde iki toplantı yapıldı.



Toplantılarda Türklerin olası hareketlerine karşı silahlı kuvvetlerin operasyonel anlamda hazırlıklı olmasına dair direktifler verildi. Atina’nın “Türk kışkırtmalarının bölgede sıcak olaylar yaşanmasına sebep olması” ihtimalini göz önünde bulundurduğu belirtildi.

‘Rumlara saldırı bize yapılmış sayılır’



Yunanistan Başbakan Yardımcısı Theodoros Pangalos da Ankara’ya “Rumlara saldırmak Yunanistan’a saldırmaktır” mesajı gönderdi. Aşırı sağcı LAOS Partisi Başkanı Yorgo Karacaferis’in Kıbrıs Rum kesiminin Münhasır Ekonomik Bölgesi ve İsrail ile işbirliğinde planlanan doğalgaz arama çalışmaları ile ilgili soru önergesine verdiği yanıtta Pangalos ayrıca “Yunanistan olarak, Kıbrıs Rum kesimini herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız” ifadesini kullandı. Pangalos sözlerini “Kıbrıs BM’nin bağımsız bir üyesidir. Kendi başına veya başka ülkelerle işbirliğinde, çıkarlarını gözetme hakkına sahiptir” diye sürdürdü.

Rum ordusu alarmda



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ise, doğalgaz arama çalışmalarına tepkilerle ilgili olarak, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun “teyakkuz halinde ve hazırlıklı olması gerektiğini” söyledi.

Hristofyas “Silahlı kuvvetlerin görevi, vatanın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Kıbrıs halkının özgürlüğünü ve itibarını korumaktır” dedi.

Rum lider, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni korkutmayı hedefleyen tehditlerin göğüslenmesi için Milli Muhafız Ordusu’nun teyakkuz halinde ve hazırlıklı olması şart” dedi.

