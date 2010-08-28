-RUM VE YUNAN HÜKÜMETLERİ KIRMIZI ALARMDA LEFKOŞA (A.A) - 28.08.2010 - KKTC limanlarından Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ticareti düzenleyen Doğrudan Ticaret Tüzüğünün, 2 Eylül Perşembe günü Avrupa Parlamentosu (AP) Hukuk Komitesinde görüşülmeye başlanacağı bildirildi. Kıbrıs Rum basını, AP Hukuk Komitesinin, yaz tatili sonrasındaki ilk toplantısının gündeminde Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün de yer almasının Rum ve Yunan hükümetlerini ''kırmızı alarma'' geçirdiğini ve görüşmede hukuki zemine ilişkin oylama yapılacak olmasının ''endişe yarattığını'' duyurdu. Rum ve Yunan hükümetlerinin 6 yıldır Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün ''Brüksel'in çekmecelerinde kalması için dişiyle tırnağıyla mücadele ettiğini'' yazan Rum basını, ancak AP Hukuk Komitesinin 2 Eylüldeki toplantı gündeminde KKTC limanlarından AB ülkelerine ticareti düzenleyen tüzüğün de yer aldığını belirtti. Doğrudan Ticaret Tüzüğü, Kıbrıs Türklerinin ''evet'' dediği, 24 Nisan 2004 Annan Planı referandumunun ardından, AP tarafından 26 Nisan 2004'de kabul edilmiş, ancak Rum-Yanan tarafının engelleri nedeniyle uygulamaya girmemişti.