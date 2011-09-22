Rum televizyonu: Türkiye ve İsrail uçakları yakın uçuşta

T24 - Kıbrıs’ta Rumların tek taraflı olarak sondaj çalışmalarına başlamasıyla ilgili Akdeniz’de başlayan soğuk savaş devam ediyor.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Rum Sigma TV önceki gece haber bülteninde durumla ilgili ilginç bir iddia ortaya attı. Kanal, Türk F16 savaş uçaklarıyla İsrail F16 savaş uçaklarının "birbirlerini kilitleyecek" kadar yakın uçuşa başladığını öne sürdü.



İki ülke savaş uçakları savaş mevzili kadar birbirlerinin radarlarında göründü. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakların sondaj yapılan bölgeye 50 kilometre mesafede olduğu iddia edildi. Rum kesimindeki İsrail Büyükelçiliği ise bölgede “askeri güçleri olmadığını” savundu.