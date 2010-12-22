Rum taraftarlar Pınar Karşıyakalı basketbolculara saldırdı

T24 - Apoel ile Pınar Karşıyaka arasında oynanan maçta, rakip takım taraftarları olay çıkardı. İzmir ekibi bir süre soyunma odasında mahsur kalırken, yetkililerden 'can güvenliğimiz yoktu' açıklaması geldi.

Basketbolda, FIBA Erkekler EuroChallenge Kupası G Grubu'nda Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan Apoel-Pınar Karşıyaka maçının ardından olaylar çıktı.

Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala, Nicosia Spor Salonu'nda oynanan maçın bitimiyle taraftarların saldırısına uğradıklarını, soyunma odası koridorlarında da devam eden olaylar sırasında gaz bombası atıldığını, taş ve sopalarla saldırıldığını söyledi.

Maçı 82-80 kaybeden Pınar Karşıyaka, soyunma odasında bekleyişin ardından polisin güvenliği sağlamasıyla salondan çıkarıldı ve Allekga GSP Spor Kompleksi’ne götürüldü. Kompleksin içinde ve dışında Rum polisi tedbir almış durumda. Kafilenin yarın sabah Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Apoel - Pınar Karşıyaka maçında çıkan olaylarla ilgili, yetkililer NTV Spor'a açıklamalarda bulundular.



"Hayatımıza kastedildi"

Takımın Antrenörü Hakan Demir ve oyunculardan Birkan Batuk, soyunma odasında esaretin devam ettiği dakikalarda anlattı:



Hakan Demir:

"Maç sonunda soyunma odasına gitmeye çalışırken, 1000 kadar seyirci sahaya girdi. Soyunma odası koridorlarına da girdikleri için arada sıkıştık, polis de yeterli değildi. Gaz bombaları ile hayatımıza kastedildi. Biz protesto olmasını bekliyorduk ama bu kadarını...

Bu kadar ciddi bir olayı yaşadıktan sonra bu gece burada kalıp kalmamaya karar vereceğiz. Kulüp yetkilileri Kıbrıs Büyükelçiliği ve dışişleriyle görüşüyor. Tehlikeli bir olay yaşadık."

Birkan Batuk:

"Patlayıcı madde ve ses bombası atıldı. Güvenlik son derece yetersizdi. Taşlarla, sopalarla, coplarla soyunma odasının önüne kadar gelindi. Ucuz kurtulduk.

2 binin üzerinde taraftara rağmen çok az polis vardı. Can güvenliğimiz yoktu ve şu an dışarıda 2 polisi görüyorum."



Kafile spor kompleksinde

NTV Lefkoşa Temsilcisi Selim Sayarı, Pınar Karşıyaka'nın şu an Allekga GSP Spor Kompleksi’nin içindeki otelde konakladığını, otel içinde ve dışında polis kordonu olduğunu, yetkililerin BM Barış Gücü ile görüştüğünü söyledi.

Apoel’in fanatik bir taraftar grubuna sahip olduğunun bilindiğini ve hemen hemen her maçında olaylar yaşandığını belirten Sayarı, olaylarda 6 polisin yaralandığını belirtti.



Mala: Yalnız değiliz

Sayarı’nın yanında bulunan Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Nihat Mala da, NTV Spor yayınına katıldı. Kafilede herhangi bir yaralının bulunmadığını belirten Mala, kaldıkları kompleksin içinde ve dışında büyük bir güvenlik önlemi olduğunu söyledi.

Şu an herhangi bir sıkıntı yaşamadıklaırnı belirten Mala, "Mümkün olursa biz yarın Türkiye’ye döneceğiz... Türk devleti bizim yalnız olmadığımızı hissettirdi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüm ve kendileri güvenlik için tüm girişimleri yaptıklarını söyledi. Devletimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Rum polisi kafileyi bırakmıyor"

KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün de, NTV Spor’a şu açıklamaları yaptı:

"Olayları, çıktığı andan itibaren takip ettik ve BM Barış Gücü aracılığıyla da girişimde bulunduk. Tum Kesimi’ne, önemli sorumlulukları olduğunun iletilmesini istedik ve bu yapıldı.

Kafilenin kuzeye geçmesiyle ilgili talebimizi, Rum polisi güvenliği sağladıklaırnı belirterek reddetti ancak güvenlikle ilgili BM Barış Gücü’nden bir doğrulama alamadık.



"Kuzeye 10 dakika mesafede ama..."

Kafilenin kaldığı yer, VİP geçiş kapısına yakın mesafede ve kısa süre içinde onları alabileceğimizi söyedik. Ama Rum polisi, sabah 08.30’da Atina üzerinden göndermekte ısrar ediyor. Genel Menajer Nihat bey de rahat ettiklerini söyledi. Sabaha kadar herhangi bir olay çıkma tehlikesine karşı Rum yönetimini uyardık. Hükümet sözcüsüne ulaştık ve güvenliğin sağlandığını iddia ettiler. Ama biz takip halindeyiz.



Geçiş yolundaki güvenlik!

Rum polisinin kafilenin kuzeye geçmesine izin vermeme yetkisi yok. Fakat, geçiş için katedilmesi geren 10 dakikalık mesafede, ‘güvenliğe karışmayız’ diyorlar; ‘isterlerse gitsinler’ ifadesini kullandılar. Kaiflenin kızeye geçişinde problem yok ama o yol boyunca güvenlik sorunu...

Biz güvenik için ısrar ettik, Barış Gücü’nden de bunu istedik ama onlar da Rum polisinden çekiniyorlar. Şu an Rum polisinin almış olduğu önlemleri takip ediyoruz, otel çevresinde yetkilierimiz var ve en uyfak bir şey olursa müdahale edeceğiz.



Daha önce de oldu

Rum polisi büyük ve yanlış bir sorumluluk aldı. Çünkü Apoel takımının fanatik grupları olduğunu, maçlarda olaylar çıktığını, Türk takımları gittiğinde örgütlendiklerini biliyoruz.

Yanılmıyorsam 2003 yılında Tuborg Pilsener yine burada ciddi olaylara maruz kalmıştı, o zaman da uyarmıştık ama tedbir alınmamıştı. Açıkçası Rum polisi bunlara yetemiyor. 20 gün önce Türk müzik grubu da saldıra uğradı; polisin üstünde güçler var. Yetemiyorlar..."

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Başbakan Erdoğan'ın talimatı üzerine, Türk sporcularının güvenliğinin sağlanması için kendisinin yoğun diplomatik temas trafiği uyguladığını, Devlet Bakanı Faruk Özak'ın da spor çevreleriyle yoğun temasa geçtiğini söyledi.

Egemen Bağış, konuyla ilgili olarak, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Druças ile 3 kere, AB Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluk Politikalarından Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile 2 kere, KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün ile 2 kere ve KKTC eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ile 2 kere görüştüğünü bildirdi.

Temaslar sonucu, oyuncuların kaldığı otelin çevresinin binin üzerinde güvenlik görevlisi tarafından güvenlik çemberine alınmasının sağlandığını ifade eden Bakan Bağış, Türk oyuncuların güven içinde olduğunu ve huzur içinde uyuduklarını belirtti.

"Süreci yakından takip ediyoruz" diyen Bağış, Türk oyuncuların yarın sabah Kıbrıs'tan Atina'ya geçeceğini ve gün ortasında da Türkiye'ye döneceklerini açıkladı. Egemen Bağış ve Faruk Özak'ın yarın oyuncuları karşılama hazırlıkları yaptıkları öğrenildi.

Devlet Bakanı Bağış, AB komisyon yetkililerinin, Türk makamlarına, süreci yakından izlediklerini ve oyunculara saldıranların yargılanma sürecini de yakından takip edeceklerini bildirdiklerini söyledi.

Bağış, ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkındaki hassasiyetini dile getirdiğini, gelişmeleri an ve an izlediğini ve Türk takımının tüm mensupları ile ilgili alınması gereken güvenlik önlemlerini kendisinin bizzat takip ettiğini kaydetti. Egemen Bağış, "Başbakanın talimatıyla takım oyuncularının güvenliği sağlandı" dedi.