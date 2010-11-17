-RUM TARAFINDA IRKÇILIK TARTIŞILIYOR LEFKOŞA (A.A) - 17.11.2010 - Kıbrıs Rum kesiminde 5 Kasımda Larnaka'da düzenlenen bir festivale yönelik yapılan ve Türklerin de yaralanmasına neden olan saldırılarla yeniden gündeme gelen ırkçılık olayları, Kıbrıs Rum kesiminde tartışılmaya devam ediyor. Lefkoşa Rum Polis Müdürü Kipros Mihailidis'in, Rum gençlerin son zamanlarda artış gösteren ''ırkçı faaliyetlerinden'' endişe ettiğini belirtmesinin ardından, Kıbrıs Rum Üniversitesi Kriminoloji Öğretim Görevlisi Andreas Kapardis de ''Kulüplerde ve okullarda neonazi örgütlenmeler var'' dedi. Kapardis, Politis gazetesine yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan ve ''ırkçı'' olarak nitelenen olayları yorumladı. Kapardis, ''Yabancılara karşı olumsuz anlayış dün yaratılmış bir fenomen değil. Bu tür olaylar özelikle siyasi iltica talebinde bulunanlara karşı başarısız ve istikrarsız politikanın sonucudur'' ifadesini kullandı. Holiganizme ilişkin araştırmalar yapan Kapardis, ''Belirli futbol kulüpleri içerisinde neonazi ideolojiler gelişti. Aynı zamanda okullarda da uç milliyetçilik içten içe var olmaya başladı'' diye konuştu. Bu arada, Larnaka'daki olaylara adı karışan Demokratik Parti (DİKO) Milletvekili Zaharias Kulias hakkında partisi soruşturma açıyor. Kulias'ın milliyetçi örgütlerin eylemine katılmasının parti yürütme ofisinin bir sonraki toplantısında ele alınacağı belirtildi.