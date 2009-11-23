Rum Ortodoks kilisesinden Türkiye'ye dava

T24 - Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, KKTC'deki dini yerlerde ibadeti engellediği gerekçesiyle AİHM'de Türkiye aleyhine dava açtı.

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi, KKTC'deki dini yerlerde ibadeti engellediği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Türkiye aleyhine dava açtı.

Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi avukatı Simos Angelides, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne KKTC'deki 520 kilise, manastır, şapel ve mezarlıklarla ilgili olarak Türkiye'yi davet ettiklerini belirtti.

Angelides, Ortodoks Hıristiyanların kuzeydeki dini yerlerin terkedilmesi ya da camiye, kışlaya, çiftliğe veya gece kulübüne dönüştürülmesi nedeniyle ibadet edemediklerini belirtti. Kilisenin avukatı, Türkiye'nin 1974'teki çıkarmada etnik ve dini temizlik yaptığını da ileri sürdü.