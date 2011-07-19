Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu: Türk elektriği yerine fener kullanın

T24

Bakan istifa etti

Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait Zigi’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü’nde 11 Temmuz’da meydana gelen patlama sonrası Vasiliko’daki elektrik santralinin devre dışı kalmasıyla oluşan elektrik açığının KKTC’den alınan elektrikle kapatılmasına Rum kesiminde tepkiler büyüyor. Rum Meclisi ve sosyalist EDEK partisi Başkanı Yannakis Omiru, olayı “sefil duruma düşme” olarak nitelendirdi ve konunun önce Ulusal Konseyde görüşülmesinin daha doğru olacağını belirtti. KKTC’den elektrik satın alınmasına en sert tepkilerden biri de Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 2. Hrisostomos’tan geldi. “Kıbrıs Türk elektriğiyle aydınlanmak yerine lamba ya da fener kullanmayı tercih edeceğini” ifade eden 2. Hrisostomos, “Bana sorsalardı ’işgal’ bölgelerinden elektrik getirmemelerini söylerdim. Zorlukları hissetmek için klimaları biraz kapatalım ve biraz terleyelim” dedi. DİKO Başkan Vekili Nikolas Papadopulos da Hristofyas hükümetinin, “geçici, ancak onurlu eziyet ile rezil kolaylık ikilemi arasında ikinci seçeneği seçtiğini, ancak Rum halkının ilk seçeneği tercih ettiğini” söyledi. Papadopulos, hükümetin KKTC’den elektrik satın almasının Rum yönetiminin itibarını zedelediğini ve Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafına diplomatik argüman sağladığını savundu.Üsteki patlama Kıbrıs Rum kesiminde hükümet krizine de neden oldu. Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Markos Kiprianu, istifa mektubunu Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas’a iletti. Kiprianu da Hristofyas ve diğer bazı Rum yetkililer gibi, patlamaya neden olan mühimmat konusunda, önlem almamakla ve ihmalkarlıkla suçlanıyordu. Rum basını, Rum Dışişleri Bakanlığının, Suriye, İran ve Rusya’yı, patlayıcıları imha ederek rahatsız etmek istemediğini ve aylarca süren müzakerelere karşın, patlayıcılar konusunda hiçbir karar almadığını yazmıştı.