Rum ordusu yenileniyor

T24- Kıbrıs Rum Milli Muhafız Ordusu, 220 milyon euroluk yeni stratejik silahlanma programını uygulamaya koyuyor.



NTV'de yer alan habere göre, Rum Savunma bakanı Kostas Papakostas, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun çağdaşlaştırılacağını ve bunun ilk aşamasının, Kasım ayı sonunda tamamlanacağını açıkladı.



Bu çerçevede, Milli Muhafız Ordusu'na uzun bir aradan sonra ilk kez silah alımı yapacaklarını belirtti.



Alınacak teçhizat, 220 milyon euro değerinde olacak.



Rum Savunma Bakanı, "Çeşitli tiplerde 400'den fazla kullanım araçları alacağız. Bu teçhizatın önemli bölümü, ordunun eline bu yıl geçecek. Lefkoşa bölgesindeki egemenlik haklarının en iyi şekilde kullanılması için 3 modern helikopter de satın alacağız" dedi.



Rum ordusuna, yeni bir tank filosunun da alınması planlanıyor.