T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rum Meclisinde "savaş yasaları" hazırlığı LEFKOŞA (A.A)

22 Eylül 2011 19:03

-Rum Meclisinde "savaş yasaları" hazırlığı LEFKOŞA (A.A) - 22.09.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde savaş veya acil durumlarda harekete geçmek üzere yeni bir birimin kurulması ve bu birimin işleyişine ilişkin yeni bir yasa tasarısının Rum Meclisine sunulduğu, tasarının ''savaş yasaları'' olarak da adlandırıldığı bildirildi. Rum Alithia gazetesinin,'' Savaş Yasaları Mecliste'' başlığıyla verdiği habere göre, Güney Kıbrıs'ın herhangi bir acil veya savaş durumunda nasıl hareket edeceğine ilişkin yeni bir yasa tasarısı Rum hükümeti tarafından meclise sunuldu. Tasarıda ''Acil Durumlar Sivil Planlama'' (PSEA) birimi adı altında yeni bir oluşum öngörülüyor. Habere göre, herhangi bir saldırı veya tehdit karşısında acil durum ilan edilmesi durumunda PSEA'da görevli kişilerin harekete geçmesi ve savunmaya yardımcı olması hedefleniyor. Yasa tasarısında, PSEA çerçevesinde, ''alarm sistemi kurulması, göreve çağrıldıklarında PSEA mensuplarının kullanabilecekleri teçhizat ve malzemelerin bulunacağı uygun binaların yapılması'' öngörülürken, İçişleri Bakanına da PSEA personelini acil durumlarda göreve çağırma yetkisi veriliyor. PSEA biriminin, gerekli görülmesi durumunda etkilenen bölgelerin boşaltılması faaliyetlerinde bulunması, göreve çağrılmaları durumunda çalıştıkları işleri bırakmak zorunda kalanların maaşlarının işverenleri tarafından ödenmesi de öngörülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24