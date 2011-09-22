-Rum Meclisinde "savaş yasaları" hazırlığı LEFKOŞA (A.A) - 22.09.2011 - Kıbrıs Rum kesiminde savaş veya acil durumlarda harekete geçmek üzere yeni bir birimin kurulması ve bu birimin işleyişine ilişkin yeni bir yasa tasarısının Rum Meclisine sunulduğu, tasarının ''savaş yasaları'' olarak da adlandırıldığı bildirildi. Rum Alithia gazetesinin,'' Savaş Yasaları Mecliste'' başlığıyla verdiği habere göre, Güney Kıbrıs'ın herhangi bir acil veya savaş durumunda nasıl hareket edeceğine ilişkin yeni bir yasa tasarısı Rum hükümeti tarafından meclise sunuldu. Tasarıda ''Acil Durumlar Sivil Planlama'' (PSEA) birimi adı altında yeni bir oluşum öngörülüyor. Habere göre, herhangi bir saldırı veya tehdit karşısında acil durum ilan edilmesi durumunda PSEA'da görevli kişilerin harekete geçmesi ve savunmaya yardımcı olması hedefleniyor. Yasa tasarısında, PSEA çerçevesinde, ''alarm sistemi kurulması, göreve çağrıldıklarında PSEA mensuplarının kullanabilecekleri teçhizat ve malzemelerin bulunacağı uygun binaların yapılması'' öngörülürken, İçişleri Bakanına da PSEA personelini acil durumlarda göreve çağırma yetkisi veriliyor. PSEA biriminin, gerekli görülmesi durumunda etkilenen bölgelerin boşaltılması faaliyetlerinde bulunması, göreve çağrılmaları durumunda çalıştıkları işleri bırakmak zorunda kalanların maaşlarının işverenleri tarafından ödenmesi de öngörülüyor.