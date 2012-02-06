-Rum Meclis Başkanı, Downer'i Ban'a şikayet etti LEFKOŞA (A.A) - 06.02.2012 - Kıbrıs Rum yönetimi Meclis Başkanı Yannakis Omiru, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a şikayet mektubu göndererek, Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın ''açıklama ve hareketlerinin, yetkilerinin dışına taştığını'' iddia etti ve Ban'dan ''Downer konusunu şahsen ele almasını'' istedi. Omiru, mektuba, Rum Meclis Genel Kurulu'nun Alexander Downer'la ilgili 2 Şubat tarihli kararı da ekledi. Yannakis Omiru, Downer'ın son Greentree zirvesinin tamamlanmasının ardından yaptığı; ''AB dönem başkanlığını Kıbrıslı Rumlar devralacak'' açıklamasını ve hareketlerini ''yetki sınırlarını aşan ve kabul edilemez'' olarak niteledi. Omiru, ''başkanı olduğu Rum meclisinin bundan hayal kırıklığı ve kaygı duyduğunu'' belirttiği mektubunda, Ban'dan, ''Downer konusunu şahsen ele almasını'' talep etti. Kıbrıs Rum yönetimi meclisi, Downer'in ''güvenilirliğini yitirdiğine'' ilişkin karar almıştı. Rum Meclisinin oy birliğiyle aldığı kararda, Downer'in, ''BM kararlarına uygun davranmadığı için artık güvenilirliğini kaybettiği'' öne sürülmüştü.