-Rum Maliye Bakanı Kazamias'tan Rehn'e mektup LEFKOŞA (A.A) - 25.11.2011 - Kıbrıs Rum yöneti Maliye Bakanı Kikis Kazamias, Avrupa Komisyonu Ekonomi ve Finansal Meseleler Komiseri Olli Rehn'e bir mektup göndererek 2012 yılına ait bütçe açığının yüzde 2,8 olacağı taahhüdünde bulundu. Rehn, aralarında Güney Kıbrıs'ın da bulunduğu bazı AB üyesi ülkelere mektup göndererek, mali kuralları ihlal etme tehlikesiyle karşı karşıya oldukları konusunda uyarıda bulunmuştu. Kazamias, cevap niteliğindeki mektubunda, Bakanlığının, yeni bütçenin onaylanmasıyla, 2012 yılı için bütçe açığının yüzde 2,8 şeklinde sınırlandırılacağı tahminini aktardı. -Güney Kıbrıs, sermaye dolaşımı konusunda mahkemeye sevkedildi- Bu arada Avrupa Komisyonu, sermayenin serbest dolaşımı konusunda önlem almayan Güney Kıbrıs'ı mahkemeye sevk etti. Sermayenin serbest dolaşımı kuralları, AB vatandaşları ile İzlanda Norveç ve Lichtenstein vatandaşlarına 'Kıbrıs'ta kuralsız şartsız ikinci ev satın alma olanağı da tanıyor. Rum yönetiminin 1 Mayıs 2009 itibarıyla bu özgürlüğü uygulaması ve geçici kısıtlamaları kaldırması gerekiyordu, ancak yapmadı. Rum basınına göre, Rum tarafı 1 Nisan 2004'de AB'ye katılımından itibaren bu tür alımları sınırlandırmak için geçici tedbirler almakla yükümlüydü ve bu tedbirlerin 1 Mayıs 2009'da sona eriyordu. Rum makamların söz konusu tarihte (1 Mayıs 2009'da) geçici tedbirleri kaldırmakla yükümlü olduğunu, ancak ilgili makamların bunu yerine getirmediğini aktaran gazeteye göre, Rum makamları, Avrupa Komisyonu'nun gerekçeli bilgisinin ardından 6 Nisan 2011'de ek süre talep ederek bunun iki ay daha uzatılmasını istedi. Ek süre alan ilgili makamlar, sürenin dolmasının ardından önerinin onaylanmasına ilişkin belirli zaman takvimi sunmaksızın basit bir değişiklik tasarısı sundu ve ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemiş oldu. Komisyon, Güney Kıbrıs'ın yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı bu konuyu Adalet Divanı'na havale etme kararı aldı