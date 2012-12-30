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Dünya

Rum lidere suikast girişimi!

Hristofyas'ın yılbaşı tatilini geçireceği yazlığının yakınlarında 1.5 kilo TNT tipi patlayıcı bulundu

30 Aralık 2012 11:11

Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Dimitris Hristofyas, tatilini geçireceği yazlık evinin yakınlarında patlayıcı bulunması üzerine seyahat programını iptal etti.

Dimitris Hristofyas'ın yılbaşı tatilini geçireceği yazlığının yakınlarında 1.5 kilo TNT tipi patlayıcı bulundu.

 

Yazlığa gitmekten vazgeçti

 

Rum lider, kendisine yönelik suilast girişiminin endişesiyle yazlığına gitmekten vazgeçti.

Rum polisi, patlayıcıların Hristofyas'ın yazlığına 500 metre, eve giden yola ise 15 metre mesafede bulunduğunu bildirdi.

Patlayıcının yanında bombayı cep telefonu ile ateşleyebilecek bir fünye bulunduğu, fakat düzeneğin kurulu olmadığı belirtildi.

Rum lidere yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığına bildiren yetkililer, bombalı düzeneğin Güney Kıbrıs'ın içinde bulunduğu ekonomik krizle ilişkili olabileceği üzerinde durdu.


 

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