T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rum liderden Obama'ya 'Türkiye işgalci' mektubu

Rum lideri Hristofyas, yeni ABD Başkanı Obama'yı kutladığı mektubunda Türkiye'nin 'işgalci' olduğu iddialarını yineledi

22 Ocak 2009 02:00

Rum lideri Hristofyas, yeni ABD Başkanı Obama'yı kutladığı mektubunda Türkiye'nin 'işgalci' olduğu iddialarını yineledi

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mektup göndererek kutladı.

Dimitris Hristofyas, mektubunda, Türkiye'nin adayı "işgal ettiği" yönündeki Rum iddialarını yineleyerek, Barack Obama'dan, "bu durumu sona erdirecek, Kıbrıs sorununa siyasal çözüm bulma çabalarını desteklemesini beklediklerini" bildirdi.

Hristofyas, "Obama'nın halka mesajının güçlü ve açık olduğunu, devletlerin egemen eşitliklerine değinmesinin, uluslararası hukuku desteklemesinin, yoksulluğu ortadan kaldırma kararlılığının 'Kıbrıslılar'ı' derinden etkilediğini ve kendilerine esin kaynağı olduğunu" ifade etti.

Hristofyas, ABD ile Güney Kıbrıs arasında yakın ilişkiler kurulmasını beklediğini de kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24