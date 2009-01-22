Rum liderden Obama'ya 'Türkiye işgalci' mektubu

Rum lideri Hristofyas, yeni ABD Başkanı Obama'yı kutladığı mektubunda Türkiye'nin 'işgalci' olduğu iddialarını yineledi



Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, dün yemin ederek görevine başlayan ABD Başkanı Barack Obama'ya bir mektup göndererek kutladı.



Dimitris Hristofyas, mektubunda, Türkiye'nin adayı "işgal ettiği" yönündeki Rum iddialarını yineleyerek, Barack Obama'dan, "bu durumu sona erdirecek, Kıbrıs sorununa siyasal çözüm bulma çabalarını desteklemesini beklediklerini" bildirdi.



Hristofyas, "Obama'nın halka mesajının güçlü ve açık olduğunu, devletlerin egemen eşitliklerine değinmesinin, uluslararası hukuku desteklemesinin, yoksulluğu ortadan kaldırma kararlılığının 'Kıbrıslılar'ı' derinden etkilediğini ve kendilerine esin kaynağı olduğunu" ifade etti.



Hristofyas, ABD ile Güney Kıbrıs arasında yakın ilişkiler kurulmasını beklediğini de kaydetti.



