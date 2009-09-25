Rum lider Türkiye'yi yerden yere vurdu!

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni temsilen BM Genel Kurulu’na çağrılan Rum lider Dimitris Hristofyas, dün yaptığı konuşmada Türkiye’ye yüklendi.
Türkiye’yi ‘kamuoyu önündeki açıklamalarında müzakere sürecini desteklediğini söylemesine karşın, Güvenlik Konseyi kararlarında belirlenen siyasal eşitliğe dayalı iki
kesimli ve iki toplumlu federal çözüm yerine konfederal çözüm bulunmasını ileriye götürmekle’ suçlayan Rum lider, Türk tarafını da ‘Türkiye’ye dayanarak, BM’nin Kıbrıs’a ilişkin kararları dışına çıkaracak öneriler sunmakla’ itham etti. ‘Türkiye’nin iyiniyet göstergesinin, kapalı Maraş’ın BM idaresine verilmesi ve ’yasal’ sahiplerine iadesini öngören 550 sayılı BM kararının uygulanması olacağını’ savunan Hristofyas, Türkiye’nin Rum Yönetimi’yle ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini söyledi. Rum lider, Türk askerininin varlığını ‘işgal’ olarak niteleyip Güvenlik Konseyi üyesi bir ülkenin 35 yıl işgal ordusunu BM ve AB üyesi bir başka ülkede barındırması çelişkidir” dedi. Müzakerelerde ilerleme sağlandığını, ancak bunun çözüme yakınlık iyimserliği yaratmadığını da söyledi.