Rum lider Anastasiadis: Türkiye, Kıbrıs'ta en az bir üs istedi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs\'ın garantilere ihtiyacı olmadığını öne sürerek, \"Türkiye bizden etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmesini, Ada\'da 1800 askerinin kalmasını ve Kıbrıs’ta en az bir üsse sahip olmayı talep etti. Benim bunları kabul etmem mümkün değildi\" dedi.

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, iki toplumlu barış inisiyatifi üyelerini kabulünde gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Kıbrıs\'taki görüşmelerde, sürecin çökmesinin nedeninin garantiler olduğunu iddia eden Anastasiadis, Ada\'nın garantilere ihtiyacı olmadığını ileri sürdü. Türkiye ile ilişkilere de değinen Anastasiadis, \"Türkiye bizden etkin ve fiili garantörlüğünün devam etmesini, Ada\'da 1800 askerinin kalmasını ve Kıbrıs’ta en az bir üsse sahip olmayı talep etti. Benim bunları kabul etmem mümkün değildi\" diye konuştu. Kıbrıs\'ta bir çözümden sonra askerlerin 3 yıl içerisinde çekilmesi gerektiğini savunan Rum lider, şunları söyledi:

\"Şu çok net bilinmelidir ki bir tarafın tehdit olarak gördüğünü diğer taraf güvenlik olarak kabul edemez. Bu her iki taraf için de geçerlidir. O nedenle ben yarınlara bağımsız bir Kıbrıs bırakmak istiyorum.\"

YENİ GÜVENLİK SİSTEMİ ÖNERİSİ

Kıbrıs\'ta yeni bir garanti sistemi olması gerektiğini ileri süren Anastasiadis, \"Yeni oluşturulacak güvenlik sisteminde 2 bin federal polisin olmasını, hatta garantör ülkelerin bu rakamın yüzde 10’u oranında yani 200’er polis bulundurabileceğini önerdim. Fakat Mevlüt Çavuşoğlu bunu reddederek garantörlükten vazgeçmeyeceklerini tarafımıza açıkça ifade etti. Üstelik BM Genel Sekreteri’nin Türkiye’nin pozisyonunu çok iyi bildiğini de bizlere söyledi\" dedi.

AKINCI İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR

Nikos Anastasiadis, İsviçre Crans Montana\'da gerçekleştirilen son Kıbrıs zirvesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun kendilerine hiçbir açık kapı bırakmadığını söyledi. Anastasiadis, ayrıca KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşmelere hazır olduğunu yineledi.



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