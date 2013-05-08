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Dünya

Rum lider Anastasiades İsrail'e gitti

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, İsrail için önemli ve stratejik bir ortak olduğunu söyledi

08 Mayıs 2013 13:30

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, 'Güney Kıbrıs Rum kesiminin, İsrail için önemli ve stratejik bir ortak' olduğunu söyledi.

Resmi ziyaret çerçevesinde İsrail'de bulunan Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nicos Anastasiades, Cumhurbaşkanı Peres'in onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Peres, yemekte yaptığı konuşmada, 'Kıbrıs, İsrail için önemli ve stratejik bir ortaktır. Eminim ki deneyimleriniz, güveniniz ve iyimserliğinizle Kıbrıs'ı politik ve bilimsel açıdan büyük bir ada yapacaksınız. Liderliğinizde ülkelerimiz arasındaki stratejik ilişkiler güçlenip derinleşecektir' dedi.

İki ülke arasında güvenlik açısından işbirliğinin arttığını belirten Peres, Anastasiades'e ayrıca (İsrail hedeflerine saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen) Hizbullah militanlarını tutukladığı için teşekkür etti.

Güney Kıbrıs Rum kesimi lideri Nicos Anastasiades ise iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcında olduklarına dikkati çekerek, 'Ortak bir nimetimiz var. Tanrı bizi denizimizde enerjiyle niyetlendirdi.

Birbirimizi karşılıklı nasıl güvence altına alır, birbirimize nasıl katkıda bulunabiliriz ona bakmalıyız. Yakın komşu olmaktan, uzaktaki kardeş olmak daha iyidir. Barışı, istikrarı ve aydınlığı getirmek için birlikte çalışmalıyız' diye konuştu.

Anastasiades'in yarın temaslarını tamamlayarak İsrail'den ayrılması bekleniyor.

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