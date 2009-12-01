Rum kesiminin Türkiye vetosu başarılı olamadı

T24 - Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye’nin Europol çalışmalarına katılımını veto edemedi.



NTV'den Güldener Sonumut'un haberin göre Avrupa Birliği’nin polis teşkilatı Europol’ün üçüncü ülkelerle işbirliğinde bulunmasını öneren taslak kararından Türkiye’nin çıkartılmasını talep eden Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Ankara’nın Europol’ün çalışmalarına katılmasını engellemeye çalıştı.



Bu çerçevede Adalet ve İçişleri bakanları toplantısında söz alan Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye’nin Europol’ün çalışmalarına katılmamasını sağlamak için AB’ye üye diğer ülkelere aleyhte oy kullanmaları çağrısında bulundu.



Rum kesiminin çağrısına olumlu yanıt ise sadece Yunanistan’dan geldi. Yunanistan İçişleri Bakanı, Rum kesimine destek olmak gerektiğini dile getirerek, Türkiye’nin Europol çalışmalarına katılmasını engellemek gerektiğini savundu.



Ancak AB dönem başkanlığını üstlenen İsveç, Yunanistan ve Rum kesiminin taleplerine itiraz ederek kararı oylamaya sundu. Nitelikli oy çoğunlu ile gerçekleşen oylamada Yunanistan ve Rum kesimi dışındaki ülkeler Türkiye’nin Europol çalışmalarına katılmasına olumlu yönde oy kullandılar.



Bu çerçevede AB polis teşkilatı Europol başta türkiye olmak üzere AB’ye üye olmayan toplam 25 ülke ile işbirliğinde bulunabilecek.