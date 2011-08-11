-Rum Kesimi'ne yardım planı hazırlığı yok BRÜKSEL (A.A) - 11.08.2011 - Avrupa Komisyonu, Avro Bölgesi'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne yönelik herhangi bir yardım planı hazırlığı olmadığını bildirdi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in dün Kıbrıs Rum Kesimi'nin kredi notunu düşürme kararının ardından açıklama yapan Avrupa Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Komiseri Michael Barnier'in sözcüsü Chantal Hugues, Kıbrıs Rum Kesimi'ne ilişkin yapısal bir değişiklik olmadığına dikkati çekerek, şu aşamada söz konusu ülkeye yönelik tartışılan herhangi bir yardım planı hazırlığının olmadığını belirtti. Fitch dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Rum Kesiminin ''A-'' olan kredi notunu iki kademe birden düşürerek ''BBB''ye çekmiş, kredi notunun görünümünü ise ''negatif'' olarak belirlemişti. Kuruluş, kredi notunun indiriminin ''gerçek ve beklenen mali gerilemeyi'' yansıttığını ve Kıbrıs Rum kesiminin borçlarını yeniden finanse etmek için uluslararası borç piyasasında kaynak bulmasının zor olacağını beklediğini belirtmişti.