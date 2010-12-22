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Dünya

RUM KESİMİNDEN "ENERJİ FASLI" RESTİ LEFKOŞA (A.A)

22 Aralık 2010 18:50

-RUM KESİMİNDEN "ENERJİ FASLI" RESTİ LEFKOŞA (A.A) - 22.12.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi sözcüsü Stefanos Stefanu, Kıbrıs Rum yönetimimin ''egemenlik haklarının hiçbir şekilde tartışmaya açık olmadığını'' söyledi. Stefanu, Kıbrıs Rum yönetiminin İsrail ile Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarına ilişkin imzaladığı anlaşmaya Türkiye'nin tepkisini değerlendirirken, Rum hükümeti olarak, deniz hukukunun da bir parçası olduğu uluslararası hukuka bağlı kalarak, egemenlik haklarını uygulamaya çalıştıklarını, İsrail'le imzalanan anlaşmanın da bunun bir sonucu olduğunu ileri sürdü. Rum basınına göre, Rum yönetiminin ''egemenlik haklarını müzakere etmelerinin söz konusu olamayacağını'' ifade eden Stefanu, ''Türkiye'nin, deniz altı zenginliklerini araştırma ve kullanma konusundaki egemenlik haklarını uygulaması konusunda Rum yönetimini rahatsız etmekten vazgeçeceğine dair AB karşısında taahhütte bulunmadığı sürece, 'enerji' başlığının açılmasına onay vermeye niyetleri olmadığını'' belirtti.

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