-RUM KESİMİNDEKİ PATLAMADA ÜS KOMUTANI ÖLDÜ LEFKOŞA (A.A) - 11.07.2011 - Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Zigi'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde bu sabah meydana gelen şiddetli patlamalarda ölenler arasında üs komutanı Andreas Yoannidis'in de bulunduğu açıklandı. Rum radyosu, üs komutanının öldüğünü, oğlu Nikolas Yoannidis'in açıkladığını duyurdu. Nikolas Yoannidis, gerek babasının, gerek diğer üs komutanlarının üste muhafaza edilen patlayıcıların imha edilmesi veya üsten uzaklaştırılması gerektiğini sürekli vurguladıklarını, ancak bu çağrılarının boşa çıktığını söyledi. Nikolas Yoannidis, babasının kendilerine, son haftalarda üste büyük bir endişe hakim olduğunu, çünkü geçen hafta bir konteynerde küçük çaplı bir patlama meydana geldiğini söylediğini aktardı. Yoannidis, ''Özellikle dün konteynerlerin şiştiği ve sabah da küçük patlamaların başladığı yolunda bilgiler vardı, bunun sonucunda da trajedi meydana geldi'' dedi. Üs komutanı Andreas Yoannidis'in, Rum Savunma Bakanlığı'na, barut dolu konteynerlerin büyük tehlike saçtığı konusunda yazılı uyarıda bulunduğu da belirtildi. -KIBRISLI TÜRK DOKTORLARDAN YARDIM TEKLİFİ- Bu arada, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Rum kesimindeki patlamada birçok ölü ve yaralı olmasını üzüntüyle karşıladığını belirterek, hekim, tıbbi destek ve kan bağışına hazır olduğunu duyurdu. Birlik Başkanı Dr. Suphi Hüdaoğlu, Rum Tabipler Birliği ile Rum Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği ve basına da açıkladığı yazısında, ''iki toplumun birbiriyle düşman olması yerine ortak sorunlara karşı birlikte mücadele etme'' isteğini de belirtti. -BM BARIŞ GÜCÜ YARDIM ÖNERDİ- Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) yetkilileri, Evangelos Florakis Hava Üssü'nde meydana gelen patlamanın yarattığı sorunların giderilmesine katkı için Rum yönetimine yardım önerdi. Barış Gücü, ilk adım olarak elektrik ve su tüketimini azalttı ve kan bağışı yapma önerisinde bulundu. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la yaptığı temasta, BM’nin derin üzüntülerini ve yardım etme talebini ilettiğini belirten Buttenheim, elektrik santralındaki büyük hasar dolayısıyla UNFICYP'in ilk adım olarak elektrik ve su tüketimini azalttığını, ayrıca kan bağışı önerisinde bulunduğunu kaydetti. Buttenheim, Kıbrıs'taki BM ailesi olarak olayın kurbanlarının ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa diledi.