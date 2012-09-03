T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rum Kesimi'nde Türk-Kürt kavgası

Olaylarla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi

03 Eylül 2012 00:10

Kıbrıs'ın Rum kesimindeki Limasol'da 16 yaşındaki bir kızın kaçırılması üzerine kentteki Kürtler ile Türkler arasında kavga çıktığı belirtildi.

Rum kesimindeki RIK Televizyonu’nun polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Limasol’da oturan 16 yaşındaki Kıbrıslı bir Türk kızı kaçırıldı. 
 
Kızın yakınları olaydan sorumlu tuttukları Kürtler’in yaşadıkları ’Theofilos Georgiadis’ isimli misafirhaneye giderek bilgi almaya çalışırken, burada kavga çıktı. Çıkan kavgada misafirhanedeki bir kişi ile kızı kaçırılan kadın yaralandı. 
 
Olayın duyulması üzerine toplanan bir grup, kızı kaçırılan aileye ait bir aracı ateşe verdi. Limasol’da etnik gerginlik ve çatışma çıkabileceği olasılığı üzerine geniş güvenlik önlemi alındı. 
 

ETİKETLER

kıbrısrumtürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24