Rum Kesimi'nde Türk-Kürt kavgası

Kıbrıs'ın Rum kesimindeki Limasol'da 16 yaşındaki bir kızın kaçırılması üzerine kentteki Kürtler ile Türkler arasında kavga çıktığı belirtildi.

Rum kesimindeki RIK Televizyonu’nun polis sözcüsüne dayandırdığı habere göre, Limasol’da oturan 16 yaşındaki Kıbrıslı bir Türk kızı kaçırıldı.

Kızın yakınları olaydan sorumlu tuttukları Kürtler’in yaşadıkları ’Theofilos Georgiadis’ isimli misafirhaneye giderek bilgi almaya çalışırken, burada kavga çıktı. Çıkan kavgada misafirhanedeki bir kişi ile kızı kaçırılan kadın yaralandı.

Olayın duyulması üzerine toplanan bir grup, kızı kaçırılan aileye ait bir aracı ateşe verdi. Limasol’da etnik gerginlik ve çatışma çıkabileceği olasılığı üzerine geniş güvenlik önlemi alındı.