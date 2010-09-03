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Dünya

RUM KESİMİNDE TOPLU MEZARLAR AÇILACAK LEFKOŞA (A.A)

03 Eylül 2010 16:37

-RUM KESİMİNDE TOPLU MEZARLAR AÇILACAK LEFKOŞA (A.A) - 03.09.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi bakanlar kurulu, 1974 darbe girişiminde ölen ve kimliği bilinmeyen kişilerin gömüldüğü toplu mezarların açılmasına karar verdi. Rum Politis gazetesine göre, güney Lefkoşa’da bulunan Konstantinu ve Elenis Mezarlığı’nda yer alan ve özellikle 14 Temmuz 1974'de Makarios'a karşı yapılan darbede hayatını kaybeden, kimliği bilinmeyen kişilerin gömüldüğü mezarlar açılacak. Toplu mezarlarda, isimleri kayıplar listesinde yer almış bazı kişilerin de bulunabileceği tahmin ediliyor. Mezarların açılmasına birkaç ay içinde başlanacak.  Söz konusu iki toplu mezarda, 1974 darbesinde yer alan veya aldıkları iddia edilen komandolarla, darbeye karşı çatışan direnişçilerden yaklaşık 50 kişinin bulunabileceği belirtiliyor. Haberde, mezarların bazılarında ''kimliği bilinmeyen asker'' yazdığı, bazılarında boş mezar taşları bulunduğu, pek çoğunda hiçbir işaret bulunmadığı kaydedildi. Mezarların açılmasıyla, kimlik tespitleri Özerk Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılacak. Bu arada, Özerk Kayıp Şahıslar Komitesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum kayıpların akıbetini belirlemek için adanın iki kesiminde de kazılarını sürdürüyor.

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