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Dünya

Rum Kesimi'nde söndürülemeyen yangına Türkiye müdahale edecek

Trodos Dağı'nın eteklerinde çıkan yangın 2 günden bu yana sürdürülemiyordu

22 Haziran 2016 00:32

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Türkiye'nin yangına müdahale teklifini kabul etti. Kıbrıs‘taki Trodos dağı eteklerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını nedeniyle 4 köy boşaltılmış, 2 itfaiyeci hayatını kaybetmişti.

Yangın söndürme çalışmalarına Yunanistan'dan iki ve İsrail'den dört helikopter destek veriyor.

Yetkililer, rüzgar yüzünden kontrol altına alınamayan yangında iki kişinin yaralandığını belirterek alevlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sıçrama riskinin bulunmadığını kaydetti.

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