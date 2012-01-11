-Rum Kesimi Rus gemisine el koydu LEFKOŞA (A.A) - 11.01.2012 - Rusya'nın St. Petersburg Limanı'ndan yüklediği 60 ton ağırlığındaki mühimmatı Suriye'ye götüren CHARIOT isimli Rus bandıralı gemiye, üç hafta Akdeniz'de dolaştıktan sonra, yakıt ikmali için yanaştığı Kıbrıs Rum kesiminin Limasol Limanı'nda el konuldu. Rum Politis gazetesine göre, yaklaşık bir ay önce St. Petersburg Limanı'ndan Suriye'ye gitmek üzere demir alan CHARIOT isimli Rus gemisi, AB'nin Suriye'ye uyguladığı ambargo nedeniyle üç haftadır Akdeniz'de dolaşarak Suriye'nin Lazkiye Limanı'na girmek için uygun zamanı kolladı, ancak yakıtı tükendiği için ikmal yapmak üzere dün akşam Limasol Limanı açıklarına yanaşarak ikmal talebinde bulundu. İkmalin yapılmasının ardından uluslararası kurallar gereği geminin yükünü arayan Rum makamları, geminin yaklaşık 60 ton patlayıcı taşıdığının saptanması üzerine devletler arası kırmızı alarm verdi ve AB ile temasa geçti. Habere göre, geminin manifesto belgelerinde, çeşitli kalibrelerdeki 60 ton mermiden oluşan patlayıcı/mühimmatın alıcısı olarak Suriye Savunma Bakanlığı görünüyor. Dün akşam üzeri itibarıyla diplomatik yönetimini Rum Dışişleri Bakanlığının üstlendiği ve ilgili bakanlıkların alarma geçtiği konuda Brüksel (AB), Rum yönetimine, geminin demir almasının yasaklanması ve yüküne el konulması yönünde kesin talimat verdi. Gazete, İran'dan Suriye'ye patlayıcı taşıdığı için 2009'da Rum yönetimince el konulan ''Monchegorsk'' isimli Rus gemisinin, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) ''Mari''deki (Tatlısu) Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde korunan 98 konteynır dolusu patlayıcıdan oluşan yükünün 11 Temmuz 2011 günü patlaması olayını hatırlatarak, bunun tekrarlanmaması için özellikle Hristofyas hükümetine büyük iş düştüğünü yazdı.