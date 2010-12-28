-RUM KESİMİ İLE İSRAİL ARASINDA BİR ANLAŞMA DAHA LEFKOŞA (A.A) - 28.12.2010 - Kıbrıs Rum yönetimi ile İsrail, ''Münhasır Ekonomik Bölge'' (MEB) sınırlarının belirlenmesi anlaşmasından sonra, yakında, ''hava-deniz arama kurtarma'' konularında da işbirliği anlaşmasını imzalamaya hazırlanıyor. Rum Politis gazetesi, ''MEB sonrasında FIR'ın tescili'' başlığıyla duyurduğu haberinde, İsrail ile hava-deniz arama kurtarma anlaşmasının, Rum yönetiminin, ''arama ve kurtarma konularındaki sorumluluk bölgesi ile FIR bölgesinin örtüştüğünü'' tescil edeceğini ve Kıbrıs Rum yönetiminin, ''kısa süre öncesine kadar kullanmakta zafiyet gösterdiği bir egemenlik hakkını kullanmasını kolaylaştırdığını'' savundu. ''MEB sınırlarının belirlenmesi, Güney Kıbrıs ve İsrail'in MEB içerisinde deniz dibindeki yatakların kullanımını kolaylaştırıyorsa, arama ve kurtarma konularında anlaşma da Doğu Akdeniz'deki uluslararası arama ve kurtarma operasyonlarında Güney Kıbrıs varlığını tesis ediyor'' değerlendirmesini yapan gazete, Kıbrıs Rum yönetimi ve İsrail heyetlerinin eylül ayında, iki ülkenin arama ve kurtarma konularında koordinasyonuna ilişkin ortak kabul edilen anlaşma metin taslağı için görüşmeler yaptığını yazdı. Anlaşma taslağına göre, Kıbrıs Rum yönetiminin arama ve kurtarma bölgesinin ''Lefkoşa FIR bölgesi ile örtüştüğünü'' belirten gazete, şunları aktardı: ''FIR ve arama kurtarma bölgesinin örtüşmesi kolay bir hikaye değildi. FIR 1944'te Chicago Sözleşmesi, arama kurtarma sorumluluk bölgesi ise 1979 Uluslararası Denizcilik Örgütü sözleşmesi ile belirlenmişti. O sözleşmede Güney Kıbrıs, Lefkoşa FIR sorumluluk bölgesinin deniz sınırlarını yazılı olarak örtüştürmüştü. Güney Kıbrıs aynı şeyi 1997 Akdeniz'de Arama ve Kurtarma Planı ile ilgili Valencia Konferansında da yapmıştı ancak bu tezi Türkiye tarafından kabul edilmemişti. Böylece Güney Kıbrıs-İsrail arama kurtarma anlaşması 'Lefkoşa'nın sorumluluk bölgesine yönelik Türk itirazlarını etkisiz hale getiriyor.'' Kıbrıs Rum yönetiminin, 2002'de uluslararası denizcilik ve sivil havacılık örgütlerine karşı uluslararası arama kurtarma sorumluluğu üstlendiğinde, Kıbrıs Rum tarafının bu yönde teçhizatı olmadığından Türkiye'nin, ''Lefkoşa FIR'' bölgesindeki her arama ve kurtarma operasyonuna liderlik ettiğini yazan gazete, bu anlaşma ile Rum polisinin kısa süre önce İtalya'dan satın aldığı iki adet Agusta Westland 139 tipi arama kurtarma helikopteri ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) 2011 başlarında devralacağı aynı tipteki üç helikopterin Larnaka'daki Arama ve Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin emrine verildiğini yazdı. Gazete, ayrıca, Rum yönetiminin 2008'de Lübnan ve 2009'da da Suriye ile benzer içerikli anlaşmalar imzaladığını hatırlattı.